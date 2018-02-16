T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga

Özgür EREN -Hasan YILDIRIM -Harun UYANIK/İSTANBUL,  (DHA) ÇAĞLAYAN'daki  İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı

16 Şubat 2018 19:49

Özgür EREN -Hasan YILDIRIM -Harun UYANIK/İSTANBUL,  (DHA) ÇAĞLAYAN\'daki  İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada bir kişi başından yaralanırken polis kavgaya müdahale ederek sonlandırdı. Kavga anı kameralara yansıdı.
Kavga İstanbul Adalet Sarayı\'nın önünde saat 15.00 sıralarında çıktı. Davaları devam eden iki grup arasında adliye önünde bıçaklı ve  sopalı kavga çıktı.  Kavga anı kameralara yansıdı. Kavgada bir kişi başına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga edenler kaçarak uzaklaştı. Yaralanan kişi ise hastaneye götürüldü.

(FOTOĞRAF)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EREN Hasan YILDIRIM Harun UYANIKİSTANBULAdalet SarayıKavgadaKavgaDavalarıOlayYaralananFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24