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Çağlayan'daki Adalet Okulu'na baskın yapan polis anons geçti: Gözaltı yapacağız dağılın!

Baskını, Halkın Hukuk Bürosu Twitter hesabından duyurdu

02 Aralık 2016 01:11

Çağlayan Gürsel Mahallesi'ndeki 'Adalet Okulu'nun mühürlenmesine tepki gösteren 4 avukat ve 4 hukuk öğrencisi gözaltına alındı. Mühürlenen 'Adalet Okulu'nda, stajyer hukuk öğrencilerine alternatif ders veriliyordu.

Erk Acarer'in Birgün'de yer alan haberine göre, bu akşam saatlerinde, okulun mühürlenmesine tepki gösteren avukat ve hukuk öğrencileri gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyet tarafından uzun süredir zırhlı ve sivil araçlarla kontrol edilen mahallede polis, 'dağılın, gözaltı yapacağız' anonsları geçti.

Yine güvenlik görevlileri tarafından esnaflara karşı da avukatlar kastedilerek, 'bunlar teröristtir, sizin endişelenmenize gerek yok' şeklinde anonslar yapıldı.

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Avukatlar; Oya Aslan,Yağmur Ereren,Günay Dağ, Ezgi Gökten,

Adalet Okulu öğrencileri; Nazlı Can Akmeşe, Seda Çaraldı, Burcu Ertaş, Müslüm Bezirgan

Avukatlar ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

"Bir süre sonra bölgede Cizre ya da Sur'da yapılanların aynısı İstanbul'da da yapılacak. Polis bunun provasını yapıyor. Sokakları boşaltmak yetmeyecek. Evlerin penceresinden bakmak bile suç sayılacak."

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