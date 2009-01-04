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Çağlayan'da Gazze mitingi

Saadet Partisince Filistin ile dayanışma ve İsrail'i protesto amacıyla Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen miting başladı.

04 Ocak 2009 02:00

Saadet Partisince Filistin ile dayanışma ve İsrail'i protesto amacıyla Çağlayan Meydanı'nda düzenlenen miting başladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana saat 11.30'dan itibaren girmeye başlayan kadın ve erkekler ayrı bölümlerde toplandı.

Filistin ile dayanışma ve İsrail'i protesto içerikli pankartlar taşıyan katılımcılar, yine aynı yönde sloganlar attı.

Mitingi görüntüleyen ''jimmy jib'' adlı hareketli kameranın düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail bayrağı olan bir kuklanın yakıldığı mitingi, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarından çok sayıda gazeteci izliyor.

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