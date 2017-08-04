Çağlayan'da 18. adalet Nöbeti; Bülent Utku: Kalbimiz Silivri'de kaldı

Cumhuriyet Gazetesi'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 18'inci "Adalet Nöbeti" tutuldu. Geçen hafta tahliye olan Avukatlar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Karikatürist Musa Kart ile Turhan Günay, Çağlayan Adliyesi önünden hukuksuz tutuklamaların son bulması talebinde bulundu. Utku, "Kalbimiz Silivri'de kaldı" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan avukatlar Bülent Utku, Akın Atalay ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması için Çağlayan Adalet Sarayı'nda başlatılan "Adalet Nöbeti", 18. haftasında da devam etti. Bu haftaki nöbete geçen hafta tahliye olan Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ile Karikatürist Musa Kart, gazetenin kitap ekinin Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay da katıldı.

Adliyenin C kapısı önünde basın açıklaması yapan avukatlar, meslektaşları Utku ile Güngör'ün tahliye edildiğini ancak Akın Atalay'ın halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, Atalay'ın da tahliyesine kadar nöbeti devam ettireceklerini söyledi.

Daha sonra geçen hafta tahliye olan Avukat Bülent Utku, "Nihayet dostların arasındayız. Ancak kalbimiz Silivri'de kaldı. Akın Atalay'a, Murat Sabuncu'ya, Kadri Gürsel'e, Ahmet Şık'a, Emre Hiper'e ilk adalet nöbetimizden selam olsun" dedi. Burada tutulan adalet nöbetlerini Silivri Cezaevi'ndeyken Cuma günleri okuyabildiklerini ifade eden Utku, "Adalet nöbetini düşünen, yaratan, tarihe not eden tüm meslektaşlarımıza aranızda iki adalet nöbetçisi olarak selamlıyoruz. Bu adalet nöbetinin haksızlığa, hukusuzluğa uğrayan herkes için olduğunun bilincindeyiz. Meslektaşımız Akın Atalay'ın alnı ak başı diktir. Akın'ı özlüyoruz, istiyoruz ve alacağız" dedi.

Daha sonra konuşan Avukat Mustafa Kemal Güngör de, "Cezaevinde sizleri izlerken, özellikle ilk zamanlarda darp edildiğinizi görürken bizi çok kötü yapmıştı. Bir yandan üzülüp ağladık. Bir yandan da çok duygulandık, çok sevindik. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi gerçekleri yazdığı için, iktidarın tasarruflarını eleştirdiği için saldırıya uğradı. Aslında bu, bizim şahsımızda Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in şahsında da tüm basına, tüm muhalif kesimlere bir saldırıydı. Fakat bu dayanışma devam ettiği müddetçe, kesinlikle zafer bizim olacak" diye konuştu.

Geçen hafta tahliye olanlar arasında bulunan gazetenin karikatüristi Musa Kart da, "Bizlere yaşatılan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı ilk günden itibaren güçlü bir dayanışma sergilediniz. Gerçek hukukçuların kararlı duruşlarını içeride duygulanarak izledik. Adalet talebi ertelenemez. İçerideki arkadaşlarımız ve ülkemiz için hemen adalet istiyoruz" ifadesinde bulundu.

Geçen hafta tahliye olan gazetenin kitap eki genel yayın yönetmeni Turhan Günay da, "Bizi yalnız bırakmadığını için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, Yılbaşı'na kadar bütün arkadaşlarımızı almış oluruz içeriden. Buna yürekten inanıyorum" dedi