Çağlayan ve Kadıköy trafiğe kapalı!

Çağlayan ve Kadıköy İskele Meydanları'nda, bugün yapılacak açık hava toplantıları nedeniyle bazı cadde, sokak ve noktalar gerektiğinde kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çağlayan'da 15 Mart'ta yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle Darülaceze, Piyalepaşa, Çağlayan Vatan, Kağıthane, Dr. Cemil Bengü, İzzet Paşa, Abide-i Hürriyet, 28 Nisan, Halide Adip Adıvar, Fevzi Çakmak caddeleri ile Feriköy Kasap, Akar, Eğitim, Ayazma, Gürun, Fırın arkası, 1. Fırın Aralığı, Çınar, Çağlayan Top Sahası Yanı, Egemen, Yurt, Kanarya, Zafer, Yavuz, Avcılar, Yeniyol ve İdil sokaklar aynı gün sabah 09.00'dan itibaren gerek görüldüğünde kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Açıklamada, ayrıca, Kasımpaşa Piyalepaşa Bulvarına katılım, Çağlayan Piyalepaşa Bulvarına katılım, Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarından Çağlayan İstikametine katılım, D-100'den Çağlayan katılımı, D-100'den Kasımpaşa katılımı, Vatan Caddesi Çağlayan çıkışı, Mecidiyeköy'den Çağlayan'a gidiş Kuştepe Işıklar, Şişli istikametinden Çağlayan'a gidiş Hürriyet Tepe Işıklar, Kağıthane Caddesi'nden Çağlayan'a çıkış, Okmeydanı Kavşağı'ndan Darülaceze Caddesi'ne çıkış, TEM'den Darülaceze Caddesi'ne geliş, Piyalepaşa Darülaceze gelişi, Perpa Darülaceze gelişi, Gürsel Mahallesi gelişi, Halide Edip Caddesi Şişli gelişi, Şişli'den Çağlayan'a geliş noktalarının da gerek görüldüğünde trafiğe kapalı tutulacağı bildirildi.



Alternatif yollar



Açıklamada, Kasımpaşa'dan Çağlayan yönüne gidecek sürücülerin Okmeydanı ve Kağıthane istikametini, Okmeydanı'ndan Piyalepaşa yönüne gideceklerin Haliç Hasköy istikametini, D-100'den Çağlayan ve Piyalepaşa Bulvarına gideceklerin Okmeydanı ve Mecidiyeköy-Balmumcu istikametini, Kağıthane'den Çağlayan yönüne gideceklerin Okmeydanı-Sütlüce-Çeliktepe-Gültepe istikametini, Vatan Caddesi'nden Çağlayan istikametine gideceklerin Kağıthane-Gülbağ-Mecidiyeköy istikametini, Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne gideceklerin E-5 ve Şişli yönünü, Şişli'den Çağlayan yönüne gideceklerin E-5'ten Mecidiyeköy-Kuştepe-Dereyolu istikametini, Okmeydanı'ndan Mecidiyeköy istikametine gideceklerin E-5 istikametini, TEM ve Okmeydanı'ndan Şişli istikametine gideceklerin Haliç ve ya Mecidiyeköy istikametini kullanabilecekleri kaydedildi.



Kadıköyde'ki trafik düzenlemesi



Açıklamada, 15 Mart Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak açık hava toplantısı nedeniyle de aynı gün saat 08.00'den itibaren Tıbbiye Caddesi, Rıhtım Caddesi, Albay Faruk Sözener Caddesi, Altıyol Rıhtım istikameti Söğütlüçeşme Caddesi ve Şahap Gürler Caddesi'nin gerek duyulduğunda kontrollü olarak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.



Açıklamada ayrıca, sürücülerin D-100 Karayolunu, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Taşköprü Caddesi ve Kuşdili Caddesi'ni alternatif güzergah olarak kullanabilecekleri bildirildi.



