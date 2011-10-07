-Çağlayan: Türkiye rol model özelliği kazandı ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ekonomisiyle dünyada bir rol model olma özelliği kazandığını söyledi. Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara'daki iş adamları ile yabancı misyon temsilcilerinin bir araya geldiği resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay katıldı. Bakan Çağlayan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada 239 gümrük bölgesine, 20 binden fazla ürün çeşidi ile ihracat gerçekleştirdiğini kaydederek, ihracatçıların da Türkiye ile diğer ülkeler arasında elçi görevini sürdürdüğünü söyledi. Uluslararası yatırımcıların, ekonomik performansı, siyasi istikrarı ve yatırım ortamının iyileştirilmesi nedeniyle Türkiye'yi en güvenilir yatırım bölgesi olarak seçtiğini belirten Çağlayan, Türkiye'nin coğrafi konumunun stratejik önemine dikkat çekti. Bakan Çağlayan, Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların son 8 senede, yaklaşık 105 milyar dolar olduğunu kaydederek, bu yatırımların yüzde 75'inin de AB kaynaklı olduğunu ifade etti. Çağlayan, son 7 ayda da 9,1 milyar dolarlık doğrudan yatırımın Türkiye'ye geldiğini belirterek, bu yatırımların da yüzde 92'sinin AB ülkelerinden geldiğini bildirdi. Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Çağlayan, Türkiye'nin ekonomisiyle dünyada bir rol model olma özelliği kazandığını belirtti. Bakan Çağlayan, Arap Baharı yaşayan ülkelerde insanların maddi zenginlik yanında, demokratik zenginlik de istediklerini ifade ederek, Türkiye olarak bu ülkelerde yaşayan insanların demokratik hak ve özgürlük taleplerini haklı ve yerinde bulduklarını söyledi. -ASO Başkanı Özdebir- ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Ankara'nın geçen yıl 5 milyar 600 milyon dolar ihracat gerçekleştiren, 10 organize sanayi bölgesine sahip olan, orta üstü ve yüksek teknolojide lider bir il olduğunu kaydetti. Ankara'nın büyük fırsatlar sunan bir şehir olduğunu ifade eden Özdebir, bu fırsatların iş ilişkileriyle, yatırımlarla değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.