Çağlayan: Türkiye çok büyük bir siyasi istikrar elde etti

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Gündemi dış güçler tarafından belirlenen, IMF'den borç aldığı için talimat alan Türkiye bugün çok büyük bir siyasi istikrar elde etti" dedi.

Çağlayan, Mersin Çevik Kuvvet polislerini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Gezi Parkı olaylarında amacın yalnızca emniyeti ve hükümeti değil devleti yıpratmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin borç almadığı için emir almayan, talimat almayan bir ülke haline geldiğini ifade eden şöyle konuştu:

"1975-1979'larda Türkiye, kardeşin, kardeşi vurduğu, katlettiği bir dönemi yaşadı. Arkasından demokrasiye yönelik bir müdahale oldu, ihtilal yapıldı. Sonra da sanki çok büyük bir marifetmiş gibi 'ne var bir sağdan, bir soldan asıyoruz' diyerek balans yaptıklarını zannettiler. Arkasından Türkiye, 28 Şubat ve 27 Nisan'ı yaşadı. IMF'den 1 milyar dolar borç almak için kapısında günlerce bekletildiğimiz günler oldu. Yüzde 7 bin 500 faizlerle bu ülkeye borç verildiği günler oldu. Türkiye faiz lobisinin, düşmanlarının borçlarıyla yaşamaya mahkum edilmiş bir dönemi yaşadı. İnsanlar yatarken zengin, kalktıklarında fukara olduklarını gördüler. Binlerce esnafın, hayatını, işini, aşını kaybettiğini gördük. Gündemi dış güçler tarafından belirlenen, IMF'den borç aldığı için talimat alan Türkiye, bugün çok büyük bir siyasi istikrar elde etti. Geçmişte ülkemize çok şey kaybettirildi. Ama sonrasında siyasi istikrarın, ekonomik istikararın sağlanmasıyla Türkiye adeta çağ atladı. Dünyanın her yeri krizden kasıp kavrulurken, insanlar işlerini kaybederken Türkiye bunların tam tersini yaşadı. Türkiye tarihinde ilk defa IMF'ye olan borcunu sıfırladı."

'10 buçuk yılda hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği bir Türkiye oluşturduk'

Bazı kesimlerin Türkiye'nin ekonomik istikrarını bozmaya çalıştığını dile getiren Çağlayan, "10 buçuk yılda hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği bir Türkiye oluşturduk. Türkiye farklı bir Türkiye oldu. İşte bu farklı Türkiyeyi hazmedemeyenler tetiğe bastı. Gezi olaylarıyla başlayan, arkasından hiç bir yerde bir araya gelemeyen, birbirinin düşmanı olanlar bir koalisyon oluşturdu. Gaye, Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini engellemeye yönelikti. Polisimiz bu olaylar sırasında zorda kalmadığı sürece zor kullanmadı. Bu olaylar sırasında sizin sabrınızı denemek istediler. Ama sizler ve halkımız bu konuda sağduyulu davrandı. Sizi zorda bırakanların yapmak istediği Türkiyeyi eski günlerine götürmekti. Buna güçleri yetmez. Bu yapılanların bir çoğu çözüm sürecini bozmaya yöneliktir" ifadelerini kullandı.

'Türkiyeyi 2023'te daha da büyütmek istiyoruz'

Türkiye'nin başarılarını sürdüreceğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her zamankinden daha fazla siyasi, ekonomik istikrara ihtiyacı var. Çünkü Türkiye çok önemli bir noktada. Ekonomik olarak dünyanın bütün ülkelerinden ayrışmış, sürekli yukarı giden bir konumda. Geçen yıl dünyada en fazla ihracatını artıran ikinci ülke oldu. Türkiye önemli bir ekonomik geçmişe sahip oldu. Türkiye'yi 2023'te daha da büyütmek istiyoruz. Dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olan, 500 milyar dolar ihracat yapan, kişi başına 25 bin dolar milli geliri olan müreffeh bir Türkiye yapmak istiyoruz. Bütün derdimiz bu."

Programa Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun, Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz ve polis memurları katıldı.