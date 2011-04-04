-ÇAĞLAYAN: TUNUS'A ÖN HEYET GÖNDERİYORUM ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Tunus'a Müsteşar Yardımcısı başkanlığında ön heyet gideceğini, ardından kendisinin büyük bir heyetle Mısır'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus'ta başlayan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini etkileyen gelişmeler sonrasında, olayların ilk başladığı ülke olan Tunus'ta hayatın normale döndüğü, taşların yerine oturduğunu, bunun üzerine DTM'den ön heyetin Tunus'a gitmesi talimatını verdiğini belirtti. Bu çerçevede Müsteşar Yardımcısı Uğur Ecevit başkanlığındaki heyetin 4-7 Nisan 2011 tarihleri arasında Tunus'a ziyaret gerçekleştireceğini belirten Çağlayan, Ecevit'in bugün Tunus Ticaret ve Turizm Bakanı Mehdi Houas ile görüşeceğini, ardından Ulaştırma ve Ekipman Bakanı Yassine Brahım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdelaziz Rassaa ile biraraya geleceği ve bakanlara kendisinin özel mesajını ileteceğini kaydetti. Ecevit'in ayrıca Tunus'un en büyük sanayici, işadamı örgütü olan Sanayi ve Ticaret El Sanatları Birliği (UTICA) Başkanı ve Yabancı Yatırımlar ve Teşvik Ajansı Genel Müdürleri ile biraraya geleceğini, Tunuslu diğer üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacağını ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Ticaretin ve ikili ilişkilerin artırılmasının temel koşulu olaylar sonrasında hayatın normale dönmesidir. Tunus'ta sukunet sağlanması, taşların yerine oturmasıyla birlikte biz de derhal girişimlerimizi başlattık. Hayatın normalleşmesi ile birlikte ticaretimiz de normale dönmeye başladı. Nisan sonunda açıklanacak birlik ihracat kayıt rakamlarında da bunun yansımalarını göreceğiz. Tunus ile her alanda büyük bir işbirliği potansiyelimiz mevcut. Bu potansiyeli harekete geçirmek, ikili ilişkilerimizin eskisinden daha üst noktaya ulaşmasını temin etmek için her türlü girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu girişimlerimiz Tunus'ta olaylar sonrasında yerimizi daha da güçlendirmemizi sağlayacak.'' -MISIR ZİYARETİ- Çağlayan, Tunus'un ardından Mısır'a da bir heyetle gideceklerini, Mısırlı bakanlarla hem geçmişi hem de geleceği konuşacaklarını, yaşanan olaylar nedeniyle ortaya çıkan sorunları masaya yatırıp, çözüm üreteceklerini bildirdi. Çağlayan, ''Türkiye olarak bu bölgelerdeki ilişkilerimizi eskisinden daha ileri noktaya taşımanın yolu, ilk olarak oraya gitmek, orada olmaktır. Biz de bunu yapıyoruz'' dedi.