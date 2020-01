-Çağlayan: ''Rakamlar yeni pazarlara açılım stratejisinin göstergesi'' ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin, ''Rakamlar gösteriyor ki pazar çeşitlendirmesi ve yeni pazarlara açılım stratejisinin meyvelerini her geçen gün topluyoruz'' dedi. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) açıkladığı Ocak 2012 ihracat kayıt rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağlayan, 2011 yılında ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 18,5 oranında artarak, Orta Vadeli Program hedefi olan 134,8 milyar doları aştığını ve 135 milyar dolar olduğunu anımsattı. İhracata bu yıl da hız kesmeden devam edildiğini belirten Çağlayan, Ocak ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 oranında artarak 10 milyar 555 milyon dolara ulaştığını ifade etti. Ocak ayı ihracatının, 2008 yılının aynı ayı ihracat rakamından sonra ulaşılan en yüksek ikinci Ocak ayı ihracat rakamı olduğuna dikkati çeken Çağlayan, şunları kaydetti: ''Böylece küresel krizden sonra 2010 ve 2011'in ardından üçüncü yılda da Ocak ayı ihracatımız artmıştır. Yüzde 9,8 oranında gerçekleşen artışın yıl boyunca bu oranda devam etmesi halinde 2012 Orta Vadeli Program hedefi olan 148,5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak zor olmayacaktır. Orta Vadeli Programda 148,5 milyar dolar olarak belirlenen 2012 yılı ihracat hedefinde pazar çeşitlendirmesi, yeni pazarlara açılım, mevcut pazarlarda daha aktif çalışma ve ihracat seferberliği ile 150 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum. Geçen yıl 105 ülkeye ihracat rekoru kırarak büyük başarı elde eden ihracatçılarımız, 2012'de de Ekonomi Bakanlığı önderliğinde yeni pazarlardaki güçlerini artırmak için çalışmaya devam edecekler. Ocak ayı ihracat rakamları gösteriyor ki, pazar çeşitlendirmesi ve yeni pazarlara açılım stratejisinin meyvelerini her geçen gün topluyoruz. AB ülkelerinde derinleşen kriz nedeniyle bölgeye ihracatımızda yaşanan durgunluk, ihracatçılarımızın yeni pazarlardaki performanslarını artırdı. İhracatımızın yarıya yakınını oluşturan AB pazarında artış gerçekleşmezken, diğer pazarlarımızda yaklaşık yüzde 20 artış yakalandı.'' -''NAFTA ülkeleri artık ihracatçımıza uzak değil''- Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olan AB'nin, toplam ihracat içindeki payının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,3'ten yüzde 43,6'ya gerilediği bilgisini veren Çağlayan, Ocak ayı ihracatının buna rağmen arttığını, bunun da ''pazar çeşitlendirmesi mayasının'' tuttuğunu gösterdiğini bildirdi. NAFTA (ABD, Meksika ve Kanada) ülkelerinin artık ihracatçılara uzak olmadığını belirten Çağlayan, söz konusu ülkelere Ocak ayında ihracatın yüzde 52,9 oranında arttığını ve bu ülke grubuna yapılan ihracatın 535 milyon doları aştığını ifade etti. Aynı şekilde Afrika ülkelerine yapılan ihracatın da Ocak ayında yüzde 23,1 oranında artarak 953 milyon dolara ulaştığını aktaran Bakan Çağlayan, Afrika'nın geçen yıl yüzde 8,1 olan toplam ihracattaki payının Ocak ayında yüzde 9'a çıktığını kaydetti. -''Otomotiv sektörü, ihracatımızın lokomotifi olmaya devam etmektedir''- Ocak ayında 2 milyar 62 milyon dolar ihracat yapılan Ortadoğu ülkelerinin toplam ihracat içindeki payının ise yüzde 18,5'ten yüzde 20'ye yükseldiğini belirten Çağlayan, açıklamasını şöyle tamamladı: ''En büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre değer bazında binde 6 gerileyerek 4 milyar 604 milyon dolar oldu. Bu da ihracatçılarımızın AB pazarlarında yaşanan her türlü olumsuzluk ve Avro Bölgesi krizine rağmen pazardaki yerlerini koruduklarını göstermektedir. Avrupa krizine en duyarlı iki sektörümüz olan tekstilde yüzde 2,9, hazır giyimde yüzde 4,2 azalma yaşanmış olsa da sanayi ürünleri ihracatımız yüzde 10'un üzerinde arttı. Sektörler arasında en yüksek ihracat hacmine ulaşan 1 milyar 609 milyon dolar ile otomotiv oldu. Otomotiv ihracatımız geçen ay yüzde 8,1 yükseldi. Otomotiv sektörümüz, ihracatımızın lokomotifi olmaya devam etmektedir. Ocak ayı içinde Almanya, Irak, İngiltere ve Fransa en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ocak 2012'de Almanya'ya 1 milyar 40 milyon dolar, Irak'a 752 milyon dolar, İngiltere'ye 626 milyon dolar, Fransa'ya 512 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Yeni teşvik sistemimiz de ihracatımıza yüksek katma değer geliri sağlayacak bir yapıda olacaktır. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için sürdürülebilir ve tabana yayılmış ihracat artışı yakalamayı, mevcut pazarlarımızdaki gücümüzü korurken yeni pazarlardaki varlığımızı, yüksek teknolojili ve markalı ürün ihracatını artırmayı amaçlıyoruz.''