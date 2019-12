-Çağlayan öğrencilere seslendi MERSİN (A.A) - 17.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, üniversite öğrencilerine hitaben ''Yolunuz Atatürk'ün aydınlattığı yol, laikliğin ve Cumhuriyet'in gösterdiği yol olsun. Yolunuz açık olsun'' dedi. Bakan Çağlayan, Çiftlikköy Yerleşkesindeki Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen Mersin Üniversitesinin yeni akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, bir yanda bilim insanları, öte yanda da ''geleceğin beyinleri'' dediği gençlerin karşısında bulunmaktan dolayı üniversitelerde yaptığı konuşmaların kendisini zorladığını söyledi. Bu gibi topluluklarda ülkenin geleceğine şekil veren insanlarla bir arada bulunmanın da kendisini sevindirdiğini belirten Çağlayan, Mersin Üniversitesinin yürüttüğü çalışmaları merakla takip ettiğini ve kaydedilen gelişmeler karşısında da sevinç yaşadığını vurguladı. Akademisyenlerin ve bilim yuvalarının ihtiyaç duyduğu desteği karşılamanın boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Çağlayan, öğrencilere hitaben şöyle devam etti: ''Yolunuz Atatürk'ün aydınlattığı yol, laikliğin ve Cumhuriyet'in gösterdiği yol olsun. Yolunuz açık olsun. Ben üniversiteyi maddi, manevi ve siyasi anlamda çok zor şartlar altında okudum. Bu sıkıntıları çeken ve 2 çocuğunu üniversitede okutmuş bir baba olarak, üniversitelerin çok büyük aşamalar kaydetmiş olmasını ülkem ve geleceğimiz açısından gururla izliyorum. Bunlar benim için çok önemli. Çünkü gelişebilmemiz için bilime ihtiyacımız var.'' Bazı göstergelerin Avrupa Birliği ülkelerindeki binlerce şirketin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde kapanacağına işaret ettiğini dile getiren Çağlayan, ''Bu şirketler krizden falan kapanmayacak. Kapanma nedenleri, şirketin başına oturtacakları adam bulamamak diye ön görülüyor. Ama bizim nüfusumuzun yaş ortalaması 28. Bundan daha büyük zenginlik ve kıymet olabilir mi?'' diye konuştu. Türkiye'nin dünyayı sarsan krizler karşısında dimdik ayakta durabilmesinin en önemli nedenini ''ekonomik istikrar'' olarak nitelendiren Çağlayan, ''Bunu siyaset yapmak için söylemiyorum. Zaten üniversitelerde siyaset yapmak da istemem. Benim bu söylediklerin hakikaten gerçekler'' dedi. -Fıkrayla ekonomi dersi- Bakan Çağlayan, zaman zaman fıkralar anlatarak dinleyicileri güldürdüğü konuşmasında, şunları kaydetti: ''Zamanın birinde uçak düşmüş. İçindeki bir Japon ve ABD'li ıssız bir ormanda sağ olarak kurtulmuş. Kendilerine geldiklerinde, vahşi bir kaplanın kendilerine doğru koşmaya başladıklarını fark ediyorlar. Bunun üzerine Japon, ayakkabısını bağlamaya başlayınca, ABD'li her zamanki şaşkın bakışıyla, Japon'a 'Vahşi bir kaplandan daha hızlı koşabileceğini mi düşünüyorsun?' diye sorar. Japon ise, ABD'linin bir süre yüzüne baktıktan sonra, 'Kaplandan daha hızlı koşup koşamayacağımı bilmiyorum. Ama benim şu an tek bildiğim şey, senden daha hızlı koşmam gerektiği' der. Bu fıkradan da anlaşılabileceği gibi her zaman daha fazla üretmek ve kendimizi geliştirmek zorundayız. Şimdi Türkiye'nin önünde büyük bir yol ayrımı var. 5 dolara alüminyum mu satacağız, yoksa 5-10 bin dolara ar-ge, inovasyon ve teknoloji mi satacağız? Sorumun cevabı, yine sorunun içinde. Bu düşünceden hareketle siz gençlerin bizler için, ülkemiz için ve 2023 vizyonu için ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Sizler bizim geleceğimiz ve başarımızsınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir akademik yıl diliyorum.'' Vali Hasan Basri Güzeloğlu da, bilgi çağının yaşandığı şu günlerde, bilimin önemine işaret ederek, ''Gençlerimizin bilim alanında gelişmesi çok önemli. Bu yüzden hepiniz bizim göz bebeğimizsiniz'' dedi. Mersin'in geleceğe dönük yüzünün tüm dünyaya yansıtılmasında kentte kurulu bulunan 3 üniversitenin etkin rol oynadığına işaret eden Güzeloğlu, şöyle devam etti: ''Daha önce üniversitemiz bünyesinde yapılmaya başlanan bin kişilik yurda ilave olarak. 2013 Akdeniz Oyunlarında da kullanmak üzere hedefimizi büyüttük, 6 bin kişilik dev bir olimpiyat köyü kuracağız. Burası kısıtlı bir süreyi kapsayan organizasyon süresince, misafirlerimiz tarafından kullanılacak. Ama ardından öğrencilerimizin tamamı için büyük bir yaşam alanı olacak. Bu yüzden kentimizdeki öğrencilerin konaklama süresini kısa sürede çözeceğimiz için mutluyuz.'' Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın ise, 123'ü profesör, 115'i doçent, 276'sı yardımcı doçent olmak üzere toplam bin 378 öğretim elemanıyla yeni yılda da en iyi hizmeti sağlamaya özen göstereceklerini vurguladı. Üniversitenin büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini anlatan Aydın, öğrencilere, ''Merakınızın peşinden gidin, bugüne odaklanın, hayal gücünüze fırsat verin, hata yapın, anı yaşayın, değer yaratın'' diyerek önerilerde bulundu. Bakan Çağlayan ve beraberindeki protokol üyeleri, konuşmaların ardından emekliye ayrılan bazı akademisyenlere plaket ve çiçek takdim etti. Açılışta, Mersin Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası konser verdi.