-Çağlayan: ''Mülk satışı daha fazla istihdam demektir'' ABANT (A.A) - 20.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yabancılara mülk satışı ile ilgili, ''Bunların satılması demek daha fazla inşaat, daha fazla yapı, daha fazla inşaat malzemesi daha fazla istihdam anlamına gelecek'' dedi. Çağlayan, Abant'ta Ankara Sanayi Odası'nın toplantısında yaptığı konuşmada, yabancılara mülk satışı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, bu konunun geçmişte çeşitli siyasi tartışmalara neden olan bir konu olduğunu ifade ederek, ''Keşke Türkiye bunu geçmişte yapabilseydi. Keşke Türkiye geçmişte bu kanunu çıkartabilseydi'' diye konuştu. Çok yakın bir zamanda bu konunun da sonuca ulaşacağını bildiren Çağlayan, ''Bütün mesele şu anda esen rüzgarı iyi yakalayıp bunu iyi değerlendirebilmek'' dedi. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve kendi bölgesinde simge ülke olması sebebiyle bugün itibariyle çok ciddi bir güce sahip olduğunu vurgulayan Çağlayan, Türkiye'nin bu gücünü en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekti. Türkiye'nin yabancılara mülk satışı yoluyla önemli bir finans kaynağı elde edeceğini vurgulayan Çağlayan, ''Bunların satılması demek daha fazla inşaat, daha fazla yapı, daha fazla inşaat malzemesi daha fazla istihdam anlamına gelecek'' diye konuştu. Turquality ve marka yaratma çalışmaları hakkında da bilgi veren Çağlayan, Bakanlık olarak bu konuda her yıl 600 milyon lirayı destek olarak verdiklerini söyledi. Söz konusu destekler konusunda bundan sonra çok daha seçici olacaklarını belirten Çağlayan, çünkü Türkiye'nin girilen yeni dönemde model olarak gösterilen bir ülke konumuna geldiğini ifade etti. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100. yılı olan 2023'ün son derece önemli olduğunu anlatan Çağlayan, ''Cumhuriyet'in, demokrasinin ve laikliğin faziletini son yaşanan Arap Baharındaki olaylarda bir kez daha gördük. Türkiye bundan değil bir adım geri gitmek, bunun çok daha ilerisine gidecek standartları yakalamak zorunda'' dedi.