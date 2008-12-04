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Ekonomi

Çağlayan: Likiditenin üstünde oturmayın

Sanayi Bakanı Çağlayan da bankaları uyardı: Likiditenin üzerinde oturmayın. Fonları vatandaşla paylaşmazsanız, pimi çekilmiş bomba gibi elinizde patlar.

04 Aralık 2008 02:00

Başbakan Erdoğan’ın ardından Sanayi Bakanı Çağlayan da bankaları uyardı: Likiditenin üzerinde oturmak fayda sağlamaz. Fonları vatandaşla paylaşmazlarsa, pimi çekilmiş bomba gibi ellerinde patlayacak.

Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin küresel mali krizden ciddi manada etkileneceğini söyledi.

TAİ-AIRBUS A350 Ortaklık Anlaşması’nın TUSAŞ tesislerindeki imza töreninde konuşan Çağlayan, “2009 yılında bunun etkilerini biraz daha fazla hissedeceğiz. Çünkü finansal piyasalarda başlayan kriz, şimdi reel sektöre artık sirayet etmeye başladı. Üretim, dış pazar kaybına, istihdam kaybına yol açacak bir yapıya dönüşecek” dedi.

Reel sektöre ve ihracatçıya desteğin devam edeceğini belirten Çağlayan bankalardan da aynı tavrı beklediklerini söyledi.

Çağlayan şöyle konuştu: “Bugün bankacılık sektörünün reel sektörle davranış biçimlerini ben de tenkit ediyorum. Bankacılık sisteminin çok önemli problemleri ortada yokken bir anda paniklemesini doğru bulmuyorum. Elinde bulundurduğu likiditenin üzerinde oturmanın kendisine fayda sağlamayacağını çok net şekilde bankacılık kesimi bilmek zorunda. Bankacılık sektörü de elde ettiği fonları, vatandaştan topladığı dışardan elde etmiş olduğu fonları reel sektöre ve vatandaşa aktarmakla yükümlü. Bunu yapmadığı zaman elindeki fonlarının bir gün kendisinde pimi çekilmiş bomba gibi patlayacağının bilinci içinde olması lazım.”

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