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Ekonomi

Çağlayan: ''Libyalıları Allah için seviyoruz'' TRABLUS (A.A)

24 Ocak 2012 23:02

-Çağlayan: ''Libyalıları Allah için seviyoruz'' TRABLUS (A.A) - 24.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Biz Libya'yı ve Libyalıları Allah için seviyoruz. Tek temennimiz var; özgür Libya'nın bir an önce ekonomik ve sosyal alanda gelişmişlik beklentilerini yükseltmesidir'' dedi. Rixos Otel'de gerçekleşen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) girişimleriyle hazırlatılan 30 polis aracı ve 6 bin polis üniformasının teslim törenine Bakan Çağlayan, Libya'nın Ekonomi Bakanı Ahmet El Koşeli, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam, Türk ve Libyalı yetkililer katıldı. Bakan Çağlayan burada yaptığı konuşmada, Libya'ya ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, Libya'nın yeni yapılanma sürecinde Libya ile Türkiye ilişkilerinde neler yapılabileceğini ele aldıklarını kaydetti. Enerjiden ulaşıma, iletişimden sanayi yatırımlarına, ihracattan havayollarına kadar birçok konuyu görüştüklerini söyleyen Çağlayan, ''Yapılacak olan eğitim destekleri gibi birçok konuda da mutabakata vardık. Ülkeme dönerken çantam oldukça dolu bir şekilde dönüyorum. Türkiye'nin bugüne kadar Libya için yaptıkları ve bundan sonra yapacağı önemli atılımları var. Biz Libya'yı ve Libyalıları Allah için seviyoruz. Tek temennimiz var; özgür Libya'nın bir an önce ekonomik ve sosyal alanda gelişmişlik beklentilerini yükseltmesidir'' diye konuştu. ''Yaptığımız yardımların inşallah Libya halkına barış ve huzur getirmesini umut ediyoruz'' diyen Çağlayan, 1500 Libyalı polise de Mart ve Temmuz aylarında Türkiye'de kademeli olarak eğitim verileceğini, bunun yanı sıra hakim, savcı ve cezaevi görevlileri eğitiminin de Libyalılara sağlanacağını söyledi.

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