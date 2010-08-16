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Ekonomi

ÇAĞLAYAN: İŞSİZLİK TEK HANEYE İNECEK ANKARA (A.A)

16 Ağustos 2010 16:35

-ÇAĞLAYAN: İŞSİZLİK TEK HANEYE İNECEK ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, işsizlik rakamlarının düşmeye devam ederek, tek haneye ineceğini ifade etti. Çağlayan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Mayıs ayı işsizlik rakamlarını yazılı açıklamayla değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Kriz Türkiye’yi teğet geçecek'' sözünü anlamayanların, ''Yaz aylarında işsizlik rakamları hızla düşecek, yüzde 10'lar seviyesine gelecek'' dediğini de anlamadığını kaydeden Çağlayan, hükümete de işsizlik rakamları üzerinden ağır eleştirilerde bulunulduğunu vurguladı. Mayıs 2010 rakamlarının, işsizlik oranının önümüzdeki aylarda tek haneye ineceğini gösterdiğini belirten Çağlayan, şöyle devam etti: ''İşsizlik rakamlarının düşmesinde Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin yanı sıra Ocak-Mayıs arasında ihracatımızda meydana gelen artışın büyük payı bulunmaktadır. Ocak-Mayıs döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 oranında artış göstermiş, bunun sonucunda işsizlik oranı 2,6 puan azalmıştır. İşsizliği azaltmak için ihracatımızın sürdürülebilir artışının devam etmesi gerekmektedir. Ocak-Mayıs dönemindeki ihracat artışının işsizlik rakamlarının düşmesinde büyük payı bulunmaktadır. Mayıs 2010'daki 2,6 puanlık azalış bunun en büyük kanıtıdır. Üstelik bu azalış 804 bin nüfus artışına rağmen gerçekleşmiştir.''

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