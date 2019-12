-Çağlayan: İsrail hesap edemedi ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Türkiye İsrail ilişkilerinin gerilmesi tamamıyla şu anki İsrail hükümetinin yanlış, hatalı ve iç politikaya yönelik oynamış olduğu bir gösterinin parçasıdır. Ama herhalde bu hale geleceklerini hesap edememişlerdir'' dedi. Bakan Çağlayan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası heyetini kabulünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, İsrail ile ilişkiler konusunda Türkiye'nin aldığı kararları hatırlatarak, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik Türkiye'nin alacağı bir veto kararı olup olmayacağını ve İsrail Merkez Bankası Başkanının açıklamalarını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Çağlayan, İsrail ile ilişkiler konusunda gelinen durumun, İsrail hükümetinin sürecin başından bu yana izledi yanlış politikaların sonucu olduğunu söyledi. 9 masum insanının öldürülmesinin hiç bir şekilde kabul edilemeyeceğini ve açıklanamayacağını belirten Çağlayan, Türkiye'nin beklentisinin yapılan bu insanlık dışı saldırı dolayısıyla İsrail hükümetinin özür dilemesi olduğunu ifade etti. İsrail hükümetinini bu olayı da tırmandırdığını kaydeden Bakan Çağlayan, şu an da bulunulan noktanın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı düzeyde olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin İsrail ile ticaretini önceden beri devam ettiğini anlatan Çağlayan, Filistin'e yapılan ihracatın da İsrail üzerinden geçtiğini, Türkiye'nin İsrail ile ticareti değerlendirilirken bunun da dikkate alınması gerektiğini kaydetti. İsrail ile ticarette Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Hiç bir şey masum insanların, onlara karşı yapılan saldırının, diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükmü şahsiyetine yapılacak davranışın önüne geçemez. Bu konudaki kararlılığımız çok nettir. Ama ekonomiyle ilgili konuda şu an için herhangi bir şey söz konusu değildir. Normal kanallar, normal çalışmalar devam ediyor. Özellikle Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla İsrail'e ihracatımız yaklaşık 1,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Yine aynı dönemde İsrail'den ithalatımız da 1,2 milyar dolar seviyesindedir. İyi bir ticaret partneriydi her iki ülke de, ama son gelinmiş nokta itibarıyla hükümetimizin bu konuyla ilgili yapacağı herhangi bir çalışma olduğu takdirde bunlar gözden geçirilecektir. Ancak özellikle şu an böyle bir şeyin olmadığını ifade etmek istiyorum.'' -Libya'daki gelişmeler- Bir başka gazetecinin, Libya'daki son gelişmeleri hatırlatarak, Türk müteahhitlerinin hasarlarına yönelik bir hesaplama yapılıp yapılmadığını sorması üzerine de Çağlayan, Libya ile ilgili çalışmalarının 24 saat devam ettiğini belirtti. Libya'nın Türkiye için önemli bir kardeş ülke olduğunu ifade eden Çağlayan, Türkiye olarak orada akan kanını bir an önce durmasını istediklerini dile getirdi. Ulusal Geçiş Konseyi'ni ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye'nin bulunduğunu ve Konseyle ilişkilerin en başından bu yana devam ettiğini anlatan Çağlayan, daha öncesinde Libya'daki yatırımlar konusunda hukuki alt yapıyı sağladıklarını ve Libya'daki Türk yatırımlarının Libya devletinin güvencesi altında olduğunu söyledi. Libya'da iş ve yatırım yapan Türk firmalarıyla sürekli görüştüklerini anlatan çağlayan, öncelikle bir teknik komiteyi Bingazi'ye göndereceklerini bildirdi. Bunun sonrasında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Müzakere Hazırlık Komitesi oluşturduklarını belirten Çağlayan, öncelikle hasar tespitinini uluslararası kuruluşlarca yapılmasına yönelik bir sistem üzerinde durduklarını ifade etti. Bu çalışmanın TOBB ve TİM koordinasyonunda yapılacağını bildiren Çağlayan, kendisinin de yakın bir süreç içerisinde Libya'yı ziyaret edeceğini, ancak tarihinini netleşmediğini söyledi.