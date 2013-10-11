Çağlayan: İhracatta rekor kırmayı sürdüreceğiz

Dünyanın en büyük hizmet ihracatçılarından biri olan Türkiye'nin, yılın 8 ayında ihracatını yüzde 15,1 artırdığını belirten Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Bu gayet iyi bir artış oranı. Verileri açıklanan ülkeler arasında Romanya'dan ve Belarus'tan sonra hizmet ihracatını en çok artıran ülkeyiz" ifadesini kullandı.

2013'te de ihracat rekoru hedefleniyor

Bakanlık olarak yıl sonuna kadar bu performansı devam ettirip 48 milyar dolar hizmet ihracatının aşılacağını tahmin ettiklerini bildiren Çağlayan, 2012 yılında hizmet ihracatının 43,5 milyar dolarla rekor kırdığını, bu yıl bu rekoru daha da yukarı taşıyacaklarını vurguladı. Sadece turizm değil taşımacılık, ticari hizmetler, resmi hizmetler gibi kalemlerde de ciddi artışlar görüldüğüne işaret eden Çağlayan, şöyle devam etti:

'Yatırımlardaki düşüşleri normal karşılamak gerek'

"Bugün itibarıyla 8 aylık cari açık 44,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıla göre 9 milyar dolar artış var. Yıl sonu Orta Vadeli Program beklentisi, bu hafta 58,8 milyar dolara revize edildi. Geçen seneye göre bir artış olsa da GSYİH'deki pay anlamında yüzde 7,1 civarında bir gerçekleşme Türkiye olarak kaldırabileceğimiz bir oran. Tabii burada 11,7 milyar dolar civarında gerçekleşen altın ithalatının önemli bir etkisi var. Bu, cari açığımızın 2013'te yükselmesine sebep oluyor. Doğrudan yabancı yatırım girişlerinde bütün dünyaya paralel şekilde bir gerileme görülüyor. 8 ayda toplam 6,1 milyar dolarlık bir yabancı yatırım girişi oldu, 2012'ye göre yüzde 21 düşüş var. Ancak dünya ekonomisindeki durumu dikkate alınca bunu normal karşılamak gerekir."

İş gücüne katılım yüzde 51,7

Çağlayan, "Kamuoyunun fazla dikkatini çekmediğini gördüğüm ama çok önemli bulduğum bir konu iş gücüne katılım oranındaki artış. Bugün itibarıyla oran yüzde 51,7. Bu, şimdiye dek yakaladığımız en iyi oranlardan biri. Özellikle kadınlarda iş gücüne katılım oranının son 10 yılda 10 puan yükseldiğini gözardı etmemek gerekir. Bu gerçek anlamda bir değişim, gerçek anlamda bir başarı" ifadelerini kullandı.

'Avrupa'da işsizlik artarken biz istihdam yarattık'

TUİK tarafından bugün temmuz ayı istihdam verilerinin açıklandığını anımsatan Çağlayan, son 12 ayda ekonominin yaklaşık 600 bin istihdam yarattığına, krizin en kötü günleri olan 2009 yılı başından bu yana toplam 6,2 milyon istihdam artışı görüldüğüne dikkati çekti.

Avrupa'da işsiz sayısında 4 milyon artış varken, Türkiye'de bundan daha fazla istihdam artışı bulunduğuna işaret eden Çağlayan, toplam istihdam hacminin 26,1 milyon düzeyinde olduğunu, geçen aya göre hafif bir düşüş görüldüğünü ancak işsizlik oranının yüzde 9,3 olarak gerçekleştiğini bildirdi.