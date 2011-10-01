-Çağlayan: İhracatımız kriz sonrasında artmaya devam ediyor ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Ekonomi Bakanı Çağlayan, Eylül ayı ihracat rakamlarıyla ilgili değerlenmesinde, ''Bu ihracatımızın küresel kriz sonrasında artamaya devam ettiğini göstermekte'' dedi. Bakan Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı verileriyle son 12 aylık ihracat artış oranın 18.8 olduğunu ve 12 aylık ihracatın 131.6 milyar dolara ulaştığını belirtti. AB'de, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da meydana gelen olayların ihracatı çok az da olsa etkilediğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu olumsuzluklara rağmen söz konusu aydaki ihracatımızın performansı eylül ayları içinde gerçekleştirilen en yüksek ikinci eylül ayı ihracatı olması dolayısıyla 2011 sonu ihracatımızın orta vadeli programın üstünde gerçekleşeceğine işaret etmekte. Geçen yılın eylül ayına göre ihracat artışı 1 milyar 800 milyon dolar seviyesindedir. Eylül ayında ihracatımızın yüzde 83.1'ini oluşturan sanayi ürünleri ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 oranında artarak 8.9 milyar dolar gerçekleşmesi sanayi üretiminde çarkların döndüğünü göstermekte. İşsizlik rakamının tekrar tek haneye inmesi ihracatımızın artması ile paralel seyir izlemekte. Sektör bazında Eylül ayında otomotiv endüstrisi ihracatının yüzde 12.3 oranında artarak 1.7 milyar doların üzerinde gerçekleştirmesi 'yerli otomotiv' üretiminin artık zamanının geldiğini göstermektedir. Otomotiv endüstrisinin ihracatta lider olması Türkiye'nin kendi otomobilini yapabilecek yetkinlikte olduğunun kanıtıdır.'' Bakan Çağlayan, AB ülkelerine artışın düşük düzeyde olmasına karşın, 2010'un yılının eylül dönemine göre ihracatın, NAFTA ülkelerine yüzde 16,1, diğer Amerika ülkelerine yüzde 24,5, Uzakdoğu ülkelerine yüzde 48.7, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 31.4, diğer Asya ülkelerine ise yüzde 7.4 oranında arttığını bildirdi. Eylül ayı ihracatında önemli bir noktanın da Ortadoğu ülkelerine ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında artması olduğunu vurgulayan Çağlayan, şunları ifade etti: ''Afrika ülkelerine ihracatımızın yüzde 26.9 oranında artması artık bu pazarlardan daha fazla pay almaya başladığımızın, Afrika stratejimizin oturduğunu göstermekte. 2011 yılı Eylül ayında toplam 214 ülke/gümrük bölgesine yönelik ihracat yapılması, ürünlerimizin dünyanın neredeyse tamamına ulaştığının kanıtı. 9 aylık toplam ihracat geçen yılla kıyaslandığında, geçen yılın 3 çeyrek toplamına göre ihracatımızda 17 milyar 738 milyon dolarlık artış gerçekleşti. Eylül ihracat rakamlarının gösterdiği bir diğer sonuç, Irak'a şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracatlardan birinin yapılmış olması. Irak'a 9 aylık ihracatımız 5.8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu haliyle Irak üçüncü en büyük pazarımız konumundadır.'' Çağlayan, Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde bazı aylarda ihracatta düşüşler yaşanmasına rağmen 9 ay sonu itibariyle tablonun iyimser olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: ''Fas'a ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53, Irak'a ihracatımız yüzde 37, Lübnan'a ihracatımız yüzde 14.3, Mısır'a ihracatımız yüzde 14, Tunus'a ihracatımız yüzde 18, bugün olayların en yoğunlaştığı Suriye'ye yüzde 3,7 oranında artmıştır. Henüz çatışmaların sona ermediği Libya'ya ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65, Yemen'e ihracatımız yüzde 37, Bahreyn'e ihracatımız yüzde 28 oranında daralmıştır. Olayların durulması ve sükunetin sağlanması ile birlikte bu ülkelere ihracatımızın artarak devam edeceği kesindir. Orta Vadeli program hedefine ulaşmaya 27.5 milyar dolar kaldı. Yılın geri kalan 3 ayında aylık ihracatımızın 10 milyar doların üstünde olması durumunda rahatlıkla orta vadeli hedef rakamını geçeceğiz. Ortalama 11 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirilmesi durumunda da rahatlıkla 2008 yılı ihracat rakamını geçeceğiz ve yeni bir ihracat rekoru kıracağız.''