-Çağlayan: İhracat yapmadığımız hiç bir gümrük kapısı kalmayacak ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin ihracat yapamadığı şu anda sadece iki gümrük bölgesi olduğunu belirterek, ''Karar verdik; bu yıl inşallah ihracatımızı 150 milyar dolara çıkarırken Kiribati ve Palao'ya da ihracat yapacağız ve dünyada ihracat yapmadığımız hiç bir gümrük kapısı kalmayacak'' dedi. Bakan Çağlayan, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) 161. Geleneksel Toplantısında yaptığı konuşmada, İNTES'in kendisi için önceliği olan bir sendika olduğunu söyledi. Türkiye'nin, 2011 yılında dünyanın en büyük sıkıntılardan geçtiği bir ortamda çok başarılı bir yıl geçirdiğini vurgulayan Çağlayan, Türkiye'nin 2011 yılını yüzde 8 gibi bir büyüme rakamını yakalayacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Türkiye'nin dünyanın 246 gümrük bölgesine ihracat yaptığını hatırlatan Çağlayan, 135 milyar dolara yakın bir ihracat rakamının yakalandığını ifade etti. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin hizmet ihracatına da değinerek, bu alanda da önemli başarılar yakalandığını vurguladı. Turizm sektöründe da Türkiye'nin önemli atılımlar yaptığını belirten Çağlayan, ''Gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Türkiye artık turizm alanında dünyanın altıncı, Avrupa'nın ise dördüncü büyük destinasyonu olmuştur'' dedi. -''Bal gibi yakalarız evelallah''- Çağlayan, Türkiye'nin ihracatında müteahhitlik sektörünün çok önemli bir payı olduğunu da vurgulayarak, müteahhitlik sektörü için 2023 yılında ortaya konulan 100 milyar dolar hedefi için her zaman sektörün yanında olacaklarını söyledi. Bu hedefin yakalanmak zorunda olduğunu belirten Çağlayan, ''Bu hedefler size hiç zor gelmesin. 'Bu hedefler yakalanabilir mi?' diye düşünmeyin. Bal gibi yakalarız evelallah'' dedi. -200 bin dolara kadar hibe- Avrupa'nın şu an içinde bulunduğu zor durumun gelecekte de devam edeceğini dile getiren Çağlayan, Avrupa Birliği Komisyonu Raporuna göre Avrupa'da 1 milyon 600 bin şirketin kapanacağını söyledi. Türk firmalarının da bu firmalarla temasa girdiğini, ya ortak olduklarını ya da satın aldıklarını anlatan Çağlayan, ''Biz de bakanlık olarak bu konuda destek veriyoruz. Avrupa'da belirlenmiş olan sektörlerde şirket satın alacak veya ortak olacak firmalarımızın yapacağı fizibilite çalışmalarına 200 bin dolara kadar hibe şeklinde destek veriyoruz. Şükürler olsun, devir artık bizim devrimiz olacak'' dedi. -''Türkiye, yüzde 4'ün üzerinde büyüyecektir''- Türkiye'nin büyüme hedeflerine de değinen Çağlayan, IMF'in ve Dünya Bankasının tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bakın IMF, Dünya Bankası zaman zaman çeşitli revizeler yapıyor. Şimdi Türkiye ekonomisinin Orta Vadeli Planda belirlenen rakamdan daha altında büyüyeceğini ifade ediyorlar. Geçmişte hep revize ettiler. Ben biliyorum ki bu rakamları yine yukarı doğru revize edecekler ve Türkiye ekonomisi inşallah bu yapısıyla yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirecektir.'' -''Şantiyelerinizdeki zarar tespitlerinizi yapın'' Libya'da iş yapan firmaların çeşitli sıkıntıları olduğunu bildiklerini anlatan Çağlayan, bunların yavaş yavaş aşılmaya başladığını söyledi. Bakan Çağlayan, Libyalı yetkililerle artık zarar ve ziyanlarla ilgili konuşmaya da başladıklarını belirterek, ''Artık sizler de kendi şantiyelerinizdeki zarar tespitlerinizi yapın ve bunları bir rapora bağlayın. Bu zararların nasıl karşılanacağını konuşacağız'' dedi.