-Çağlayan: Halkımızın hislerine tercüman olmak zorundayız ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Hükümet olarak, direkt bir boykot, ambargo kelimesini zikretmemekle beraber halkımızın hislerine tercüman olmak zorundayız'' dedi. Marriott Otel'deki Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Kuruluş Genel Toplantısına katılan Çağlayan, toplantıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. 1915 olayları ile ilgili olarak Fransa Meclisi'nde gündeme getirilmeye çalışılan tasarıyla ilgili bir soru üzerine Çağlayan, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin popülizm nöbetine düştüğünü, akılla mantıkla bağdaşmayacak bir tutum içerisinde olduğunu söyledi. ''Sayın Sarkozy, bu işlerle uğraşacağına önce Cezayir'in hesabını versin'' diyen Çağlayan, Sarkozy'nin tarih işini ise tarihçilere bırakmasını istedi. Şu anda Fransız iş adamlarının endişeli ve tedirgin olduğunu dile getiren Çağlayan, işadamlarının 2 ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kötüye gideceğinden endişe duyduğunu söyledi. Çağlayan şunları kaydetti: ''Bu, Sarkozy'nin başarısızlığını örtmek için bir taktiktir. Şu anda herkesin Fransa'dan kaynaklı bir tedirginliği var. Türkiye'den kaynaklı bir tedirginlik yok. Ancak ister istemez Türk halkı böyle bir konuda Fransız mallarına karşı bunu yapıyor. Tabi biz halkımıza 'şunu yapın bunu yapın' diyemeyiz ama zaten uluslararası yatırımlara saygılı olan Türkiye devleti için vatandaşlarını yönlendirmesi söz konusu olamaz. Ama vatandaş kendisi doğal mekanizmasını alıyor. Bu çerçevede ümit ediyorum ki bunlara gerek kalmadan iş çözülür.'' -''Türkiye'de bu uçak alımları sürekli gündemdedir, bunlar ister istemez zedelenir'' Bakan Çağlayan, Savunma Sanayii İhracatçılar Birliği Kuruluş Genel Kurulunun da yapılacağına işaret ederek, şöyle devam etti: ''Bu alanda da ekonomik ilişkiler zedelenir. Fransız bakanlarla da geçmişte konuşmuştuk, ocak ayında bir toplantı vardı. Bu şekilde giderse, ayın 22'sinde bu hatayı yaparlarsa 24 Ocak'ta Fransa'da yapılacak Ortak Ekonomi Komisyon toplantısını yapmayacağız. Ben Fransız halkının bu konudaki sağduyusuna güveniyorum. Bu sayede Sarkozy de hatasından dönmek zorunda kalacaktır. Çünkü hem ekonomik hem siyasi anlamda önemli problemlerin yaşanacağı bir döneme doğru gidiyoruz.'' -Makine Teçhizatta leasingte KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi- Bakan Çağlayan, makine ve teçhizatta leasingte (finansal kiralama) uygulanan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi çalışması hakkındaki soru üzerine de, Türkiye'nin kendine çok önemli hedefler koyduğunu, dünyada büyüme rekorlarına imza attığını söyledi. Bunların, Türk özel sektörünün ne kadar dinamik olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çağlayan, özel sektörün makine ve teçhizatını modernleştirmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Bu konuda talihsiz bir açıklama okuduğunu dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu: ''Bir ihracatçı birlik başkanının böyle bir açıklama yapmasını garipsedim. Herkes bulunduğu makamın hakkını vermek zorundadır. Şaşırdığım şu; leasing sanki sadece ithal mallarda uygulanacak yerli malında uygulanmayacak gibi bir yanlış algı var. Makine ve teçhizattaki leasingte KDV'nin indirilmesi, ister yerli olsun ister yabancı olsun, yerli veya yabancı diye bir ayrım olmaz. Ben yerli makine sektörünü herkesten daha iyi biliyorum. Buradan birilerine şu mesajı vermek istiyorum; derslerini iyi çalışsınlar, sadece yabancı mallarda diye bir şey söz konusu değil. Makine teçhizattaki leasingdeki KDV yüzde 1 olacak.''