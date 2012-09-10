T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çağlayan: Fren balataları sıyrılmaya başladı

Zafer Çağlayan ikinci çeyrekteki yüzde 2,9'luk büyümeyi değerlendirerek 'Merkez Bankası ayağını frenden çekmekte gecikmemeli' dedi

10 Eylül 2012 14:20

İkinci çeyrekteki yüzde 2.9'luk büyümeyi değerlendiren Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''İhtiyatlı olalım derken, fren balataları sıyrılmaya başladı. Bu uçak durmak için inmedi. Yakıt ikmali yapıp yola devam etmeliyiz'' dedi.
 
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.9'la beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Büyüme rakamına en çarpıcı yorum Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi.

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''İhtiyatlı olalım derken, fren balataları sıyrılmaya başladı. Merkez Bankası ayağını frenden çekmekte gecikmemeli. Bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüme, giderek zorlaşıyor. İniş gerçekleşti, ama bu uçak durmak için inmedi. Yakıt ikmali yapıp yola devam etmeliyiz'' dedi.

Çağlayan, Türkiye ekonomisinin 11 çeyrektir büyüdüğünü belirterek, bu yılın ikinci çeyreğinde yakalanan yüzde 2.9'luk büyümenin 5.6 puanının net ihracattan geldiğini kaydetti.

ETİKETLER

zafer çağlayanekonomimerkez bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24