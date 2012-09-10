Çağlayan: Fren balataları sıyrılmaya başladı

İkinci çeyrekteki yüzde 2.9'luk büyümeyi değerlendiren Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''İhtiyatlı olalım derken, fren balataları sıyrılmaya başladı. Bu uçak durmak için inmedi. Yakıt ikmali yapıp yola devam etmeliyiz'' dedi.



Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.9'la beklentilerin altında büyüme kaydetti.

Büyüme rakamına en çarpıcı yorum Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi.

Ekonomi Bakanı Çağlayan, ''İhtiyatlı olalım derken, fren balataları sıyrılmaya başladı. Merkez Bankası ayağını frenden çekmekte gecikmemeli. Bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüme, giderek zorlaşıyor. İniş gerçekleşti, ama bu uçak durmak için inmedi. Yakıt ikmali yapıp yola devam etmeliyiz'' dedi.

Çağlayan, Türkiye ekonomisinin 11 çeyrektir büyüdüğünü belirterek, bu yılın ikinci çeyreğinde yakalanan yüzde 2.9'luk büyümenin 5.6 puanının net ihracattan geldiğini kaydetti.