-ÇAĞLAYAN: EDEPSİZLİKTEN TÜM CAMİA SORUMLU ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Galatarasay'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın açılışı sırasında taraftar tepkisi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın stattan ayrılmasıyla ilgili olarak yaşananları ''çirkinlik'' ve ''edepsizlik'' olarak değerlendirerek, ancak bundan tüm Galatasaray camiasının sorumlu tutmamak gerektiğini bildirdi. Çağlayan, bu edepsizliği yapanlara Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın mutlaka cezasını vereceğini belirterek, ''Bu yapılmadığı takdirde tabi ki yönetim bu sorumluluğa ortak olur'' dedi. Çağlayan, ''Dış Ticaret Beklenti Anketi''nin sonuçlarını açıkladığı basın toplantısında bir gazetecinin Galatasaray taraftarlarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Türk Telekom Arena'nın açılış töreni sırasında tepki göstermesi üzerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ''taraftarlığını askıya aldığını'' açıkladığını hatırlatarak, kendisinin de benzer bir tepki gösterip göstermeyeceğini sorması üzerine yaşananları değerlendirdi. Çağlayan, kendisinin aynı zamanda Galatasaray Kongre üyesi olduğunu belirterek ''Tabi ki yapılan o çirkinlikten, ifadeyi tam olarak kullanıyorum o ''edepsizlikten'' tüm Galatasaray camiasını sorumlu tutmamak gerekiyor'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın, hükümetin ve TOKİ'nin Türkiye'nin yüz akı olacak bir stadı, çok kısa bir sürede yaptırdığını ifade eden Çağlayan beklenenin sadece bir takdir olduğunu söyledi. Futbol takımlarının insanların hobileri olduğunu belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Bu çerçevede herkesin bir fikri, bir siyasi partisi, bir takımı mutlaka söz konusudur. Ama bu konuda yapılan terbiyesizliğin üzerine bastırarak söylüyorum ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray camiasına yakıştırmıyorum. Ben aslında onların Galatasaraylı olduğuna da inanmıyorum. Çünkü gerçek Galatasaraylıların bunu yapmaması gerekiyor. Bu konuda tabi ki yönetimin, Sayın Adnan Polat'ın alacağı tedbirler, alacağı kararlar son derece önemlidir. Ne kadar hafifletir onu bilmem? Ne kadar bu yaraya su serper onu bilmem. Ancak Sayın Başbakanımız her zamanki olgunluğuyla gerekeni söylemiştir. Bu konuda yapılanlar tüm Türkiyelileri üzmüştür...Bu çerçevede Adnan Polat açıklamayı yaptı. Bu edepsizliği yapanlara mutlaka cezasını verecektir. Eğer gerekenler yapılmazsa, eğer bu konuda gereken tedbir alınmazsa yönetim de aynı sorumluluk içine girecektir. '' Kendisinin de eskiden amatör kümede top oynadığını, spor yaptığını belirten Çağlayan, sporun centilmenlik, kardeşlik duygusunu hep pekiştirdiğini bilen bir kişi olduğunu, sporun insanların birbirlerine küfretmesi, hakaret etmesi, birbirini dövmesi olmadığını kaydetti. Çağlayan, ''Sayın Enerji Bakanımızın almış olduğu tabi ki karar, kendi kararıdır. Ama ben dediğim gibi bunu tüm Galatasaray camiasına mal etmiyorum'' dedi. Yapılanların mutlaka yönetim tarafından ortaya çıkartılacağını belirten Çağlayan ''Bu çerçevede gereken özür, gereken çalışmalar yapılarak yapılan hata en azından belki asgariye indirilmiş olacaktır diye düşünüyorum'' dedi. Stadın kullanım hakkının henüz Galatasaray'a verilmediğini anımsatarak yaşananlardan sonra bu hakkın verilmesinde bir riskin söz konusu olup olmadığını soran bir diğer gazeteciye ise Bakan Çağlayan, ''Bilemem onu şu anda. Benim alanıma giren bir konuda olmadığı için onu bilemem'' yanıtını verdi.