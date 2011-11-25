-Çağlayan: Bu yıl ihracatımız 135 milyar dolara çıkacak İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Bu yıl Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunu yaşıyoruz. Bu yıl ihracatımız 135 milyar dolara çıkacak. 1 Ocak 2011 ile 24 Kasım 2011 tarihleri arasında ihracatımız net 120 milyar dolara ulaştı'' dedi. Çağlayan, Suudi Arabistan Ulusal Ticaret Bankası (NCB) tarafından düzenlenen 8. Hazine ve Kurumsal Müşteri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NCB'nin Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yaptığı en önemli ve en anlamlı yatırım olduğunu söyledi. Çağlayan, ''Suudlu kardeşlerimizin Türkiye'de yapmış olduğu 226 yatırımdan biri, ancak hepsinden en büyüğü. Doğru adrestesiniz, doğru yerdesiniz.'' dedi. Yıl sonuna kadar 7'ye yakın ülkeye seyahat gerçekleştireceğini ifade eden Çağlayan, bunlardan birinin de 200'e yakın iş adamı ile Suudi Arabistan'a olacağını belirtti. Bugün Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu durumun, Avrupa ile iş yapan küresel entegrasyona dahil olmuş bütün ekonomileri öyle ya da böyle etkileyeceğini vurgulayan Çağlayan, Türkiye'nin bu ekonomik krizden en çabuk sıyrılan ülke olduğunu anlattı. Bakan Çağlayan, şunları kaydetti: ''Şu anda Türkiye 239 ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapıyor. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunu yaşıyoruz. Bu yıl ihracatımız 135 milyar dolara çıkacak. 1 Ocak 2011 ile 24 Kasım 2011 tarihleri arasında ihracatımız net 120 milyar dolara ulaştı. Ümit ediyoruz ki inşallah ihracatımız yeni bir Cumhuriyet rekoru kıracak. Ümit ediyoruz ki yıl sonu itibariyle Türkiye yüzde 8'e yakın bir büyüme ile bu yılı kapatacak.'' -''Avrupa'nın tek çıkış kapısı Türkiye'dir''- Bu yılın 9 aylık döneminde Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarının 10,9 milyar dolar olduğunu söyleyen Çağlayan, bunun yüzde 92'sinin Avrupa'dan geldiğine dikkati çekerek, ''Bunlar bizim kara kaşımıza kara gözümüze gelmiyorlar, bunlar Türkiye'nin siyasi, ekonomik istikrarına, tüm dünya ülkeleri ile olan irtibatına geliyor. Avrupa'nın tek çıkış kapısı Türkiye'dir. Onun için Avrupa'dan Türkiye'ye bu kadar sermaye gelmiştir'' dedi. Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı iki yüzlü, riyakar tutumu olduğunu, bunu onların yüzlerine karşı da söylediğini belirtti. Çağlayan, ''Avrupa'nın Türkiye ile olan ticaretindeki ilgisi Türkiye'nin Avrupa'nın çıkışı için bir akciğer oluşturmasındandır. Bugün Türkiye Avrupa'nın temiz hava sahasıdır. İşgücü maliyetleri mukayese edilmeyecek kadar Türkiye'de ucuzdur'' dedi. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda 120 milyar dolardan fazla enerji yatırımı yapılacak olan bir ülke olduğuna işaret eden Çağlayan, özellikle iş adamlarının dikkatini bu noktaya çekmek istediğini dile getirdi. Çağlayan, ''Bizim gönlümüzden geçen dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ve Körfez'deki diğer ülkelerle bir serbest ticaret anlaşması yapmaktır. Böyle bir serbest ticaret anlaşması aramızdaki ticaret ilişkilerin katbekat artıracaktır'' dedi. -''Taşı toprağı altın olmuştur İstanbul'un''- Türkiye'ye uluslararası yatırım çekmek için yaptıkları çalışmaları da anlatan Çağlayan, ''Gerek Suudlu kardeşlerimizin gerek Ortadoğu coğrafyasındaki, Körfez coğrafyasındaki birçok kardeşimizin bu güzel İstanbul'dan, güzel Türkiye'den mülk edinmesinin önünde ciddi bir engel vardı. Şimdi evelallah bunu kaldırıyoruz. Çok yakın bir süre içinde kanunu çıkartıyoruz. Artık uluslararası, isteyen kardeşlerimiz gelip Türkiye'den diledikleri mülkleri alabileceklerdir. Taşı toprağı altın olmuştur İstanbul'un. Türkiye'nin her bir tarafında yatırım yapma noktasında çok önemli, cazip imkanlar var'' diye konuştu.x