-ÇAĞLAYAN BU KEZ AFRİKA TURUNDA ANKARA (A.A) - 27.11.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 9 ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıkıyor. Çağlayan, ''Afrika'ya safariye değil, ihracat ve yatırım seferine gidiyoruz. Çantamızda, Türk sanayisinin iğneden ipliğe ürettiği her şey olacak'' dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çağlayan'ın Afrika programı, yarın başlayacak ve 23 Aralık 2010 tarihine kadar aralıklarla devam edecek. Çağlayan, bu süre içerisinde 9 Afrika ülkesini ziyaret edecek. Bakan Çağlayan ilk olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Libya'ya gerçekleştireceği resmi programa iştirak edecek. Libya programının ardından 29 Kasım-3 Aralık tarihlerinde, Bakan Çağlayan'ın başkanlığında, özel sektör temsilcileri, ihracatçı birlikleri başkanları ve çeşitli sektörlerden işadamlarının bulunduğu 50 kişilik ticaret ve müteahhitlik heyeti ile Fas ve Tunus'a gidilecek. Çağlayan, dünyanın en önemli fosfat üreticilerinden biri olan ve Türk müteahhitlerinin Afrika'da en fazla iş üstlendiği üçüncü ülke olan Fas'ta düzenlenen Türkiye-Fas İş Forumu'na katılacak, Başbakan ve Bakanlar düzeyinde ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Fas'tan sonra Tunus'a geçecek olan Çağlayan, burada İş Forumu'nun yanı sıra, Türkiye- Tunus Ortaklık Konseyi 2. Dönem Toplantısına katılacak. Ortaklık Konseyi'nde Türkiye ile Tunus arasında 2005 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nda gelinen nokta ve yapılması gerekenler değerlendirilecek. -SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ ZİYARETİ- Bakan Çağlayan, 12-17 Aralık tarihlerinde ise 5 günde 5 Sahra Altı Afrika ülkesini ziyaret edecek. Ziyarete, işadamı örgütleri temsilcileri, ihracatçı birlik başkanları ve işadamlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik ticaret ve müteahhitlik heyeti eşlik edecek. İş Forumları, Devlet Başkanları, Başbakanlar ve Bakanlar düzeyinde ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği programda, THY tarafından sağlanan özel uçakla sırasıyla, Nijerya, Gana, Fildişi Sahilleri, Ekvator Ginesi ve Angola'ya gidilecek. Bakan Çağlayan, yine işadamları heyetiyle birlikte 20 Aralık Pazartesi günü de Etiyopya'ya bir ziyaret yapacak. Bu ülkede de, Başbakan ve Bakanlarla resmi görüşmelerde bulunacak olan Bakan Çağlayan, İş Forumu'na katılacak ve 23 Aralık Perşembe günü Türkiye'ye dönecek. -SAFARİ DEĞİL, İHRACAT VE YATIRIM SEFERİ- Devlet Bakanı Çağlayan, 9 Afrika ülkesini kapsayan gezisi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Afrika'ya Safariye değil, ihracat ve yatırım seferine gittiklerini belirtti. Çantalarında Türk sanayisinin iğneden ipliği ürettiği her şeyin olacağını kaydeden Çağlayan, Afrika ülkelerinin küresel ekonomi ile henüz tam olarak entegrasyon sağlayamadıkları için küresel krizden etkilenmediklerini ve büyümeye devam eden ülkeler durumunda bulunduklarını bildirdi. Bu ülkelerin zengin maden yatakları ve petrol rezervleri nedeniyle başta ABD ve Çin olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerin ilgi alanlarında olduğuna işaret eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Bu zenginlikleri nedeniyle kişi başına düşen gelirleri her geçen gün artmakta ve her türlü mal ve hizmeti alma potansiyeli taşımaktadırlar. Eğer Türkiye olarak 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimiz varsa, kıtayı keşfetmek için hemen adım atmak zorundayız. Türk sanayi ve dış ticaret alt yapımız, Afrika ekonomileri ile bir tamamlayıcılık ilişkisine sahiptir. Bu çerçevede, Afrika pazarı ülkemizdeki özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, firmalarımız için hedef pazardır. Afrika ülkeleri, bir taraftan ihracatımız için bir pazar niteliği taşırken, diğer taraftan, sanayimiz için ucuz hammadde sağlama imkanı sunmaktadır. İhracatçılarımızın yeni pazar açılımlarından maksimum fayda sağlaması, ayrıca sanayi sektörümüzün geleceğe yönelik girdi ihtiyaçlarının düşük maliyetle ve istikrarlı bir şekilde Afrika ülkelerinden temin edilmesi amacıyla bölge ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki yoğun çabalarımız artarak devam edecektir.''