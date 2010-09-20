-ÇAĞLAYAN, BANKACILARLA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı İran'a yaptırım kararı çerçevesinde, bankacılık ilişkileriyle ilgili olarak, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile biraraya geldi. Dış Ticaret Kompleksi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin ile Yönetim Kurulu üyelerinden Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt ile Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürü Faik Açıkalın katıldı. TBB Başkanı Ersin Özince'nin ise yurt dışında olduğu için toplantıya katılamadığı öğrenildi. Toplantıda ayrıca ihracatın finansmanı ve sigorta konusunun da görüşüldüğü belirtildi.