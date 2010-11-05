-ÇAĞLAYAN: AŞKIMIZ KARŞILIKLI OLSUN TOKYO (A.A) - 05.11.2010 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin Japonya'ya ihracatının söylenmeye utanılacak kadar az olduğunu belirterek, ''Bu rakam artırılmalı. Japonlar, Türkiye'de çok seviliyor. Aşkımız karşılıklı olsun'' dedi. Tokyo'daki temaslarını sürdüren Çağlayan, gıda sektöründeki gelişmelerin ele alındığı ''Türkiye-Japonya İş Forumu'' toplantısına katılarak, bir konuşma yaptı. Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ilişkilerin yetersizliğinden yakınan Çağlayan, 1,1 milyar dolar toplam ticareti olan Japonya ile 300 milyar dolar ticareti olan Türkiye'nin aralarındaki ticaretin yüzde 1,1'lere gerilediğini ifade etti. Bugün Japonya'ya ihracatımızın da binde 22'ye düştüğünü bildiren Çağlayan, ''Bunda teknik bir arıza var. Türkiye'nin ihracatı, Japonya'nın ithalatı artarken bizim ticaretimiz tam tersine gitmiş. Şu an 823 firma Japonya'ya ihracat yapıyor. Firma sayısında da ciddi bir artış olmamış. Bu sayının da ciddi anlamda artırılmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının toplam ürün ihracatının yüzde 10'unu geçtiğini anlatan Bakan Çağlayan, Türkiye'nin dünya tarım ürünleri ihracatında yüzde 2'lik paya sahip bir ülke olduğuna da dikkati çekti. Japonya'nın tarım ürünlerinde ciddi standartları bulunduğuna işaret eden Çağlayan, bu standartların gıda ihracatımızın önünde bir engel teşkil etmeyeceğini dile getirdi. Çağlayan, bunun için iki ülke yetkililerinin bir araya gelerek, ortak bir zemin oluşturabileceğini ifade etti. -''TARIMA 25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM- Devlet Bakanı Çağlayan, Japonya'nın dünya ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu, ancak Türkiye ile Japonya arasında 120 yıldır devam eden dostluğun, ekonomiye ve ticarete yansımadığını da söyledi. Siyasetçilerin bu konudaki engelleri kaldırmaları ve kanalları açık tutmaları gerektiğini vurgulayan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Japonya gıda ihracatı açısından önemli bir pazardır. Türkiye ise önemli bir tarım ürünleri ihracatçısıdır. Dünya payından yüzde 2 pay alıyoruz. Toplam ticarette genelde yüzde 1'e yakın bir pay alırken, bu tarım ürünlerinde yüzde 2. Japonya'nın ithalatına baktığınızda 550 milyar dolara yakın ithalatı olan bir ülkenin 60 milyar dolar gıda ithalatı var. Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 60'ını Japonya, sadece gıda ithalatı olarak yapıyor. Böyle bir pazarda bizim hak ettiğimiz payı almamız lazım. Ama Türkiye olarak burada yokuz. Ama bundan sonrasında varız. Dünyada herkesin kafa yorduğu bu konularda Türkiye, 25 milyar dolara yakın bir yatırımla gelecekle ilgili çok önemli bir tarımsal altyapı yatırımları gerçekleştiriyor. Bu konuda son derece cazip bir ülkeyiz. Ortadoğu başta olmak üzere bir çok dünya ülkesi bunun için Türkiye'ye geliyor ve pay almak için çalışma yapıyor.'' -''FERHAT-ŞİRİN AŞKI- Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 48'ini AB ülkelerine yaptıklarını anlatan Çağlayan, bunun Türkiye'nin gelmiş olduğu seviyeyi gösterdiğini dile getirdi. Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 gıda ürünleri ihracatçısı arasına girmeyi başardığını da ifade eden Çağlayan, hububat, baklagil, tütün, fındık, taze ve kurutulmuş meyve ve sebze gibi ürünlerin önemli ihraç kalemleri arasında yeraldığını hatırlattı. Türkiye ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması yaparak, belli ürünlerde tavizli ticareti gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Çağlayan, bu konuda Japon yetkililerle de görüş birliği içinde olduklarını bildirdi. Çağlayan, konuşmasının son bölümünde de şunları söyledi: ''Bizde (Gönüller bir olunca samanlık seyran olur) derler. Eğer bizim niyetimiz varsa, karşılıklı oynamaya niyetimiz varsa, değil 7 saat, 177 saat fark olsun, Ferhat'ın Şirin'in aşkı için dağları deldiği gibi bizim ihracatçımız da dağları delerek buralara gelir. Hele Japon dostlarımın Türkiye'ye gelmesi çok kolay. Uçağa bindiğinizde 12 saat uçuyor ama 1'de uçağa binip, akşam 6'da Türkiye'de oluyorsunuz. Aradaki saat farkıyla sizler karlısınız. Dönüşte de uyuyarak gelirsiniz, saat farkını hissetmezsiniz. Elektronik ortamda size birkaç tuş mesafesindeyiz. Türkiye'de Japonlar bizler tarafından çok seviliyor. Böyle sevgi varken aman bu sevgiyi karşılıksız aşka çevirmeyelim. Aşkımız karşılıklı olsun. Bu her iki taraf için de çok daha iyi olacaktır.'' -BAKAN YARDIMCISI OKADA- Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Heideichi Okada da konuşmasında, Çağlayan'ın söylediklerinin tamamına imzasını atacağını belirtti. Türkiye'nin hızla gelişen bir ülke olduğunu vurgulayan Okada, şöyle devam etti: ''Bir çok konuda cazip bir ülkesiniz. 60 kadar Japon şirketi Türkiye'de yatırım yapmıştır. Bu yatırımların geliştirilmesi olasılığı yüksektir. 2 Bakan, dün metrolardan köprülere, otoyollara kadar pek çok konuyu görüştüler. Ortaklık anlaşması için de 2 ülke olarak çalışma yapacağız. Türkiye, gerçekten çok zengin gıda kaynaklarına ve tarım ürünlerine sahip. Son yıllarda Japonya'da bu konuda daha fazla tanınıyorsunuz. Sadece Türk yemeklerinin değil, Türkiye'den gelen gıdaların artık tadını almaya başladık. Salça ve diğer malzemeleri kullanmaya başladık. Bu çerçevede ileride Türkiye'den çok daha fazla tarım ürünü geleceğini düşünüyorum. Ben, yiyeceklerin lezzetinin önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi toplantıya katıldığımı hemen anımsayamıyorum, bu zaman alıyor ama hangi toplantıda ne yediğimi hemen hatırlıyorum. Ülkeleri birbirine bağlamak konusunda yiyecek kadar iki ülkeyi bir araya getirmede yetenekli başka bir şey olduğunu sanmıyorum.''