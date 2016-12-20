Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi son anda önlendi

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde kimliği henüz belirnemeyen bir kişi 4. katta kendini boşluğa bırakmak istedi. Şahıs, güvenlik personeli tarafından son anda kazağından yakalanarak kurtuldu.

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliye Sarayı’nın iç boşluğuna bakan 4. kattaki merdiven balkonlarından kendini aşağı bırakmak isteyen şahıs özel güvenlik personeli tarafından son anda yakalandı. Kazağından yakalanarak kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.