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Çağlayan Adliyesi’nde avukatlara polis müdahalesi

Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyelerinin gözaltına alınması protesto edilmek istendi

17 Mart 2016 15:29

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyelerine yönelik dün gerçekleşen operasyonda 10 avukatın gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen avukatlara Çağlayan Adliyesi önünde polis müdahale etti. Avukatların basın açıklaması yapmasına izin verilmezken ÖHD’li avukatlar alandan ayrılmayacaklarını söyledi.

ÖHD’ye yönelik dün sabah düzenlenen operasyonda İrfan Arasan, Ayşe Acinikli, Hüseyin Boğatekin, Şefik Çelik, Adem Çalışçı, Ayşe Başar, Tamer Doğan, Ramazan Demir, Mustafa Rüzgar gözaltına alındı. 2 gündür Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan avukatların gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen Çağdaş Hukukçular Derneği ve ÖHD üyeleri bugün Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması çağrısında bulundu. Bugün saat 13.00’da Çağlayan Adliyesi C kapısında toplanan avukatların açıklama yapmasına polis izin vermedi. Polisin kalkanlarıyla müdahale ettiği avukatlar, sloganlar ve alkışlarla durumu protesto etti. Adliye önünde bekleyiş sürüyor.

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