Çağlayan Adliyesi'nde avukatlar gözaltına alındı

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları, "KCK" ve ÇHD operasyonlarında tutuklanan meslektaşları için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi. Giriş katta oturma eylemine başlayan avukatlar, adliyenin üçüncü katından "Devrimci avukatlar onurumuzdur" yazılı pankart sarkıttı. Özel güvenlik görevlileri ve polisler, pankarta müdahale edince kısa süreli arbede yaşandı. Oturma eylemi yapan avukatlar, eyleme müdahale edilmesini alkışlarla protesto ederken, eylem sürdürüldü.

Ardından meslektaşlarını tutukluluk hallerine itiraz etmek için savcıya dilekçe vermek isteyen avukatlar adliye binası içinde çevik kuvvet polisinin barikatı ile karşılaştı. Savcının bulunduğu kata çıkmalarına izin verilmeyen avukatlar ile polisler arasında çıkan arbedenin ardından polisler Avukat Ramazan Demir'i darp ederek yere yatırdı. Müdahale üzerine baygınlık geçiren Demir, elleri arkadan kelepçelenerek bekletildi.

Avukatlar Erman Öztürk, Arman Yılmaz, Muhittin Köylüoğlu, Özgür Esen ve Halil Kocabaş gözaltına alındı. Avukatlar Ramazan Demir, Şule Recepoğlu, Ayfer Akbayır, Aycan Çiçek, Tamer Doğan, Tarkan Özdemir ve Evrim Deniz Karatana yaralandı, önce adliyedeki Adli Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.