T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çağlayan Adliyesi'nde avukatlar gözaltına alındı

ÇHD üyesi tutuklu avukatlar için tahliye talebini iletmek üzere adliyede avukatlarla polis arasında arbede yaşandı. 5 avukat gözaltına alındı

18 Şubat 2013 16:38

Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları, "KCK" ve ÇHD operasyonlarında tutuklanan meslektaşları için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi. Giriş katta oturma eylemine başlayan avukatlar, adliyenin üçüncü katından "Devrimci avukatlar onurumuzdur" yazılı pankart sarkıttı. Özel güvenlik görevlileri ve polisler, pankarta müdahale edince kısa süreli arbede yaşandı. Oturma eylemi yapan avukatlar, eyleme müdahale edilmesini alkışlarla protesto ederken, eylem sürdürüldü.

Ardından meslektaşlarını tutukluluk hallerine itiraz etmek için savcıya dilekçe vermek isteyen avukatlar adliye binası içinde çevik kuvvet polisinin barikatı ile karşılaştı. Savcının bulunduğu kata çıkmalarına izin verilmeyen avukatlar ile polisler arasında çıkan arbedenin ardından polisler Avukat Ramazan Demir'i darp ederek yere yatırdı. Müdahale üzerine baygınlık geçiren Demir, elleri arkadan kelepçelenerek bekletildi.

Avukatlar Erman Öztürk, Arman Yılmaz, Muhittin Köylüoğlu, Özgür Esen ve Halil Kocabaş gözaltına alındı. Avukatlar Ramazan Demir, Şule Recepoğlu, Ayfer Akbayır, Aycan Çiçek, Tamer Doğan, Tarkan Özdemir ve Evrim Deniz Karatana yaralandı, önce adliyedeki Adli Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

çağlayanadliyearbedepolisavukatgözaltıhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24