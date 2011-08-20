-Çağlayan ABD temaslarını değerlendirdi İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin dünyadan çok net göründüğünü söyledi. Çağlayan, ABD ziyareti dönüşü Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore ve ABD temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Kore'de serbest ticaret anlaşması konusunda bir tıkanıklık olduğunu, bunu aşmak için Ticaret Bakanı ile heyetlerarası görüştüklerini ve bu tıkanıklığın aşıldığını belirten Çağlayan, ''İnşallah umudumuz yıl sonuna kadar mal ticareti konusunda serbest ticaret anlaşmasını yapmak'' dedi. Güney Kore'de önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Çağlayan, çok güçlü uluslararası şirketlerin CEO'ları ile biraraya geldiklerini anımsattı. Güney Kore'deki çalışmalarının ardından ABD'ye geçtiklerini, burada da önemli temaslarda bulunduklarını ifade eden Çağalayan, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri ve onların CEO'larıyla görüştüklerini anlattı. Temasları kapsamında Boeing firması ile de görüştüklerini hatırlatan Çağlayan, ''Boeing'in Türk özel sektörü ile çalışmasını çok daha fazla artırması gerektiğini ifade ettik. THY'nin sipariş ettiği Boeing 777 uçağını getirmek de bize nasip oldu. Türk Hava Yolları ile bir kez daha gurur duydum. THY, Türkiye'nin bugün dünyadaki yüz akı'' dedi Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çağlayan, bir gazetecinin yabancıların Türkiye'deki yatırım ortamına nasıl baktıklarına ilişkin bir sorusu üzerine şunları kaydetti: ''Bizim ülkemizde maalesef bazı yakını göremeyenler var. Yakını göremeyenlerin gidip Türkiye'yi uzaktan görmesini tavsiye ediyorum. Geçenlerde bir köşe yazarı, Güney Kore'de yaptığım görüşmede ben küresel zorlukların, krizlerin, küresel işbirlikleri ile olacağını ifade etmiştim. Tabii ki bu köşe yazarının bu ifadeyi anlamakta yeterli olmayacağını biliyorum. O da alıp benim bu ifademden rahatsızlık duymuş. Ben Türkiye ekonomisinin kaya gibi, taş gibi olduğunu söylemiştim. Maalesef bundan da rahatsızlık duymuş. Gerek görüştüğüm Koreli bakanlar, gerek dünyanın en büyük Koreli şirketleri, 16 şirketin CEO'su, ABD'de ise görüştüğüm tüm şirketler ve bizim oradaki insanlarımız, şu anda Türkiye ekonomisinin ne kadar stabil olduğunu, ne kadar iyi olduğunu, bölgesinde Türkiye ekonomisinin ne kadar doğru bir şekilde yönetildiğini bize ifade ettiler. Türkiye dünyadan çok net görünüyor. Aynen bizim gördüğümüz gibi. Ama maalesef bunu görmek istemeyenler var. Farklı görenlerin en yakın göz doktoruna gitmelerini tavsiye ederim.'' -''Avrupa'dan Türkiye'ye gelip yatırım yapacaklar''- Çağlayan, gezilerine davet ettiği muhalefet partisi milletvekillerinin bile Türkiye'nin dışardan görünümü gördükleri zaman kendileriyle aynı görüşleri paylaştıklarını söyledi. Türkiye'ye ciddi bir şekilde uluslararası sermaye akını olacağını belirten Çağlayan, sanayide Türkiye'ye çok önemli geliş olacağını söyledi. Bugün Avrupa ekonomisinin çok ciddi sıkıntı içinde olduğunu hatırlatan Çağlayan, şöyle devam etti: ''Avrupa'daki sıkıntıdan dolayı operasyon kabiliyeti tükenen şirketler Türkiye'ye gelecekler. Ben ekonomiyi başkaları gibi köşe yazılarından öğrenmedim. Ekonominin içinden gelen bir insanım. Kim istiyorsa tartışırım. Biz birşeyi incelemeden, iyice çalışmadan hiçbirşey söylemeyiz. Türkiye ekonomisi tekrar söylüyorum, kaya gibi, dimdik Allah'a şükürler olsun. Etkilenmeyecek mi? Tabii ki etkilenecek, dünya ülkesiyiz. Ancak inanıyorum ki bu yıl Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıracağız.'' Avrupa'ya ihracat daralması yaşanabileceğini, ancak dünyanın Avrupa'dan ibaret olmadığını ifade eden Çağlayan, Uzak Doğu'ya ağırlık vereceklerini anlattı. Çağlayan, Hindistan, Rusya ve ABD pazarlarının Türkiye için önemli bir öncelik olduğunun altını çizdi. Zafer Çağlayan, ''Biz Türkiye olarak bu dönemlerde çok daha fazla doğrudan sermaye alacağız. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur, çarşamba ortada. 2011 yılının ilk 6 ayında gelen 6,2 milyar dolar doğrudan sermaye var'' dedi. Avrupa'nın krize girdiği bu dönemde, Avrupa'dan çok büyük şirketlerin Türkiye'ye gelip yatırım yapacağını söyleyen Çağlayan, ''Birçok insan da Avrupa'daki bu krizden dolayı yatırımların Türkiye'ye gelmesinde aksama olacağını söylüyor. Ben tam tersini söylüyorum'' dedi. Yatırım Danışma Konseyi'ni bu yıl toplayacaklarını, toplantının hazırlıklarının başladığını belirten Bakan Çağlayan, ''Türkiye şu anda dünyada yatırım alacak en önemli merkezlerden biridir'' dedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, toplantının sonunda THY'nin yeni uçağının anahtarını THY Genel Müdürü Temel Kotil'e teslim etti.