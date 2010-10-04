-ÇAĞLAYAN: ABD'NİN KARARLARI BİZİ BAĞLAMAZ LAZKİYE (A.A) - 04.10.2010 - Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a yönelik ambargo kapsamında Türkiye'nin BM'in aldığı yaptırım kararlarına uyacağını, ancak ABD'nin kararlarının Türkiye'yi bağlamadığını bildirdi. Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Bakanlar toplantısına katılan Çağlayan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin İran'a yönelik ambargo kapsamında Türk bankacılara baskı yapılıp yapılmadığı konusundaki sorusu üzerine Bakan Çağlayan, ABD'den bir heyetin gelerek Türk bankacılarla görüşme yaptığını, ancak bankaların koordinasyonundan sorumla bakan olmasına rağmen ABD'lilerin kendisiyle bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Çağlayan, Türk bankacılar üzerinde baskı havası yaratılmaya çalışıldığını bildirdi. İran'a yönelik BM'de kabul edilen ambargo konusuna da değinen Çağlayan, BM'de kabul edilen listede sadece nükleer silah ve füze başlığı konusunda ambargo bulunduğunu ancak ona rağmen bebek maması da dahil her türlü ticarete ambargo koyulmak istendiğini vurguladı. ''BM, İran'a ambargo oylaması yaparken bile ret oyu vermiştik'' diyen Çağlayan, ancak Türkiye olarak bu karara saygı duyduklarını belirtti ve ''Tabii ki BM yaptırımına uyacağız, ama ABD'nin kararları Türkiye'yi bağlamaz'' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten ve Türk bankacılara ''dirayetli ve cesaretli olmaları'' çağrısında bulunan Çağlayan, Türk bankalarına büyük baskı oluşturulduğunu ve bunun hukuk devletine aykırı olduğunu belirtti. Türkiye olarak buna müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, ''Kendi bankacılarına bunun yapılmasına izin verirler mi?'' diye sordu ve ABD ziyaretinde bu konuları gündeme getireceğini söyledi. Çağlayan, 17 Ekim'de ABD'ye gideceğini, ziyareti kapsamında Washington, New york, Kanada'da temaslarda bulunacağını bildirdi. Ziyaretinin ilk ayağını DEİK–TOBB tarafından oluşturulan Türkiye-Amerika İş Konseyi (TAİK), ikinci ayağını ise ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretinde gündeme getirdiği ''Model Ortaklık'' kapsamında kurulacak yeni bir iş konseyinin oluşturduğunu kaydetti. Çağlayan, ''Yeni bir model ortaklık kapsamında iş konseyi kurulacak. Bu TAİK'e alternatif değil. TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB'dan isim istedik. ABD 8 isim belirledi. Biz de 8 isim belirleyeceğiz. 16 kişilik bir konsey olacak'' diye konuştu.