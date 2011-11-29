-Çağlayan: "Transitte Suriye'nin alternatifi Süveyş Kanalı" İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, transit geçişte Suriye alternatifi kapandığı takdirde bir yolun Süveyş Kanalı'nı kullanmak olduğunu belirterek, ''İkinci bir alternatif olarak Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferleri, ki bu konu daha evvel gündeme gelmişti ve bu konu üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Üçüncü alternatife gelince, Irak mevcut kapılar...'' dedi. Çağlayan, Ekonomist ve Capital dergilerince Ritz Carlton Oteli'nde düzenlenen ''Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması'' ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çağlayan, Türkiye'nin, Suriye ile ikili ticaretinin yanı sıra Suriye üzerinden transit ticareti bulunduğunu kaydederek, şöyle dedi: ''Transit ticarette, Suriye üzerinden 11 ülkeye ticaret yapıyoruz. Bunların volümleri düşük olanlar var, yüksek olanlar var. Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Suriye üzerinden ticaret yaptığımız ülkeler. Suriye yolu, bizim tek yolumuz değil. Bütün planlarımız hazır. Zaten bunu biz birkaç aydır her türlü alternatifleri, olabilecek değerlendirmeleri yaptık, hangi güzergahlar olabilir, bu konular üzerinde çalıştık. Bizim şu anda tek bir yol üzerinde, tek bir kapı üzerinde çalışmamız söz konusu değil. Suriye alternatifi transit geçişte kapandığı takdirde bir yolumuz Süveyş Kanalı'nı kullanmaktır. Suveyş Kanalı'nı rahat bir şekilde kullanabilecek pozisyondayız. Tabii orada konteynerlerin, gemilerin büyüklüğü, küçüklüğü değişkenlik arz ediyor, maliyet unsuru var. İkinci bir alternatif olarak Mersin-İskenderiye Ro-Ro seferleri, ki bu konu daha evvel gündeme gelmişti ve bu konu üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bu çerçevede Mısır'a geçip, Mısır'dan da El Safaga'ya inmek, karayoluyla Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'den de Suudi Arabistan'a geçiş ve oradan istenen istikamete gitmek, ikinci alternatif. Üçüncü alternatife gelince, Irak mevcut kapılar... Habur'u tabii biraz daha güçlendirip, biraz daha kuvvetlendirmek, orada gerekli güvenliği sağlamak yoluyla Irak Habur'dan da yol gidebilir. Yani şu anda 3 alternatif yol var. Bu 3 alternatif yolla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor.'' Bakanlıkta 1 Aralık'ta, bu konuyla ilgili çalışanlar, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) başta olmak üzere, ihracatçılar, iş konseyleri, tüm kesimler, ilgili bürokratlar bir araya gelerek son bir değerlendirme yapılacağını bildiren Çağlayan, ''Biz o yolun kapanması, transit yolda herhangi bir şekilde bir güvenlik zafiyeti olması noktasında değerlendirme yapıyoruz. Bu yolları her halükarda alternatif güzergahlar olarak değerlendiriyorduk'' diye konuştu.