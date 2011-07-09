-ÇAĞLAYAN: 2023'DE İHRACAT HEDEFİ 500 MİLYAR DOLAR MERSİN (A.A) - 09.07.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında ihracat hedeflerinin 500 milyar dolar olduğunu belirterek, ''Bu yıl 135 milyar dolarlık bir ihracat yaparak, cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunu kıracağız'' dedi. Bakan Çağlayan, İthalat Genel Müdürü Mustafa Sever ve Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci'nin de katıldığı, Hiltonsa Otel'de yapılan Gelir İdaresi Başkanlığı Üst düzey yöneticileri ve vergi dairesi başkanları toplantısında yaptığı konuşmasında, 2001 yılında devletin topladığı vergilerin üzerine 10 lira koyarak borcun faizini ödediğini ifade etti. Çağlayan, ''Oysa, bugün hükümetimizin uygulamış olduğu mali disiplin, bütçe disiplini ile Allah'a şükürler olsun, 10 yıl önce topladığı verginin üzerine 10 lira daha koyarak sadece borcun faizini ödeyen Türkiye, şükürler olsun bugün toplamış olduğu verginin sadece yüzde 20'ini borcun faizine veriyor. Bir kere bu Türkiye'nin 10 yılda nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesi'' dedi. Türkiye'nin ciddi hedefleri bulunduğunu ve 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat gerçekleştireceğine inandıklarını vurgulayan Çağlayan, ''Yapacağız diyoruz. Yapar mıyız? Bal gibi yaparız bal... 2002 yılında 36 milyar dolar ihracatımız vardı, 2008 yılında 132 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl 135 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracağız inşallah'' diye konuştu. Türkiye'nin ihracatı ile ilgili rakamları her gün yakından takip ettiğini ifade eden Çağlayan, şunları kaydetti: ''Çünkü benim işim bu. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş, o nedenle 'Türkiye 135 milyar dolar ihracat yapacak' diyoruz, beklentimiz bu yönde.. Çünkü rakamlar onu gösteriyor. 2023 yılında da 500 milyar dolarlık ihracat gerçekleştireceğiz. Bu ne demektir? yatırım, üretim istihdam demektir. Türkiye ekonomisinin daha fazla büyümesi ve gelişmesi demektir. Türkiye gibi ihracatı büyümenin odağına koymuş, ihracat odaklı bir büyüme sistemini benimsemiş olan bir ülke açısından Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin en büyük işaretidir.'' Bakan Çağlayan, 1-8 Temmuz tarihleri arasında 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ''Bu küçük bir rakam değil, çok büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemline göre artış yüzde 40. Şu anda son 12 aylık ihracatımız 125 milyar dolar olmuş. Yine 1 ocak 8 temmuz tarihleri arasında TUİK rakamlarına göre 70 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu tarih itibariyle 70 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştiren Türkiye, dünyada bir problem aksilik olmazsa bu yıl cumhuriyet tarihinin rekorunu kıracak.'' -İTHALAT ELEŞTİRİSİ- Türkiye'de farklı görüşlerin olduğunu ve insanların, ''Güzel ihracat yapıyorsunuz, büyüyorsunuz da, nasıl büyüyorsunuz, ithalatla büyüyorsunuz'' diyerek, acımasızca eleştiri yaptığını söyleyen Çağlayan, ''Tabi ki katılıyorum. Cari açık Türkiye açısından son derece önemli bir meseledir. Ben, cari açığı en temel hedef olarak aldım. Benim hedefim cari açığın sırtını mindere yapıştırmaktır'' dedi. Bakan Çağlayan, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı veren sektörlerini tek tek masaya yatırdıklarını ve bugün 30 milyar dolarlık ithalatı kendisinin yapabileceğini gördüklerini belirterek, ''Örneğin, demirçelik sektörü dünyada önemli bir sektör. Demirçelik hem kendi alanında önemli bir sektör, hem de bir çok sektöre ana girdi hammaddesi yapan bir sektör. Bu sektörün Türkiye'deki sanayi yapısı dışa bağımlı bir hale getirilmiş. Aynı madde bağımlısı gibi. Türkiye dünyanın en fazla demirçelik hurda ithalatı yapan ülkesi. Geçen yıl Türkiye demirçelik hurda ithalat rakamı 9 milyar dolar. Oysa bizim elimizde cevher var, bizim elimizde bunu yapabilecek kapasite var, ama maalesef Türkiye'de 3 kurum entegre tesislerde demirçelik yapıyor. Ama onun dışında yüzde 70'i hurda ithalatı yaparak gerçekleştiriyor. Hurdaya ne ödüyoruz yılda? 9 milyar dolar. Bakın bu dış ticaret açığının yüzde 15, cari açığın yüzde 20'si bir rakamlardan bahsediyoruz.'' -''YATIRIM AVCILIĞI YAPACAĞIZ''- Ekonomi Bakanlığının, dünyanın 137 merkezinde 187 ticaret müşaviri olan dünyanın en yaygın örgütü olduğuna dikkati çeken Çağlayan, tüm dış ticaret ateşeleri ile ülkeleri takip ettiklerini çünkü yatırım avcılığı yapacaklarını ifade ederek, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olan Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı ile beraber bu çalışmayı yapıyoruz. Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekerek, cari açığın belini kıracağız Allah izin verirse. Biz bu işe karar verdik, tuş edeceğiz inşallah'' dedi. Çağlayan, 81 ili masaya yatırdıklarını ve hangi ilden hangi ülkeye hangi sektör ile ihracat yapıldığının hepsini tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''73 ülkede 1243 sektörü inceledik, Türkiye'nin hangi ülkelere hangi sektörlerle ihracat yapacağını belirledik. Bugün 5 ülke Hindistan, Çin, Endonezya, ABD ve Rusya dünya toplam ithalatının yüzde 33'ünü yapıyor. Bizim bu 5 ülkeye ihracatımız ne kadar, sadece 11.5 milyar dolar. Biz dünya ihracatından 0.80 pay alıyoruz. Hedefimiz bunu yüzde 1'e çıkartmak. 2023 yılında 500 milyar dolar hedefini gerçekleştirmek için de ileri ki yıllarda bunu yüzde 1.5 çıkmak zorundayız. Hindistan 365 milyar dolar ithalat yaptı geçen yıl, Türkiye'nin bu ülkeye ithalatından payı nedir biliyor musunuz, sadece 600 milyon dolar. Niye? Çünkü kendimizi yeterince tanıtmadık. Hindistan'a baktığımız zaman Hindistan'ın ithalatı ile Türkiye'nin ihracatını üst üste koyuyorum. Bizim Hindistan'ın ithalatı ile Türkiye'nin ihracatının örtüşmesi yüzde 45. Biz Hindistan'a 600 milyon dolar değil, bugün akıllı politika izlersek en az 15 milyar dolar ihracat yapabilecek imkana sahibiz.'' -''ENERJİ'DE DIŞA BAĞIMLI HALE GELMİŞİZ''- Türkiye'nin enerjiyi dışarıdan almak zorunda kalan bir ülke olduğunu anımsatan Çağlayan, geçen yılki 185.5 milyar dolarlık ithalatın 38.5 milyar dolarının enerji ithalatından kaynaklandığını belirterek, ''Geçen yıl petrol fiyatları 75 dolar iken bu rakamlar ortaya çıktı. Şimdi bu yıl enerji ithalatının 45-50 milyar dolara çıkması bekleniliyor. Niye diye sorarsanız, çünkü biz, maalesef enerjide Türkiye'yi doğalgaz bağımlısı haline getirmişiz geçmişte, madde bağımlısı yapmışız. Doğalgaz lobisi etkin çalışmış Türkiye'de. Bizim güneş, rüzgar, jeotermal, kendi termik santrallerimize sahibiz. İşte nükleeri de bunun için yapıyoruz. Enerji de dışa bağımlı hale gelmişiz, ama bu bir kader değil. Nükleer enerji yapılarak bu sorunu da çözmeye çalışacağız'' dedi. Çağlayan, Türkiye'ye yapılacak iki nükleer enerji santralle elde edilecek enerjinin yaklaşık 85 milyar kilovat saat olduğunu, bunu doğalgaz ile üretmenin bedelinin 4 milyar dolara karşılık geldiğini söyledi. Çağlayan, bu enerjinin nükleerle elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan rakamın ise sadece 320 milyon dolar olduğunun altını çizdi. Çağlayan, ''Aradaki fark bu, bu fark kimin cebinden çıkıyor, hepimizin cebinden çıkıyor. Eleştirenler neden eleştiriyor, bunu bilmedikleri için eleştiriyorlar'' şeklinde konuştu.