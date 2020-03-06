Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, Milli futbolcumu Çağlar Söyüncü ve İngiliz futbolcu James Maddison ile yeni sözleşme imzalama konusunda oyuncuların menajeriyle görüşmeye başladı.



İsmi sık sık Manchester City ile anılan yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 2023 yılında sözleşmesi bitiyor.



Premier Lig'de Leicester City formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve başta Manchester City olmak üzere Avrupa'da dev kulüplerin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'nün de kulübüyle yeni sözleşmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre, yönetim her iki oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı.

Her iki oyuncunun da maaşları artırılacak

Hem Çağlar, hem de Maddison'un sözleşmeleri 2023 yılına sona erecek. Leicester City yönetimi oyuncuların maaşlarını arttırıp uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

James Maddison bu sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı. Maddison tüm kulvarlarda 34 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



Takımın vazgeçilmez bir diğer oyuncusu Çağlar Söyüncü ise Premier Lig'de 27 maçta forma giyerken, aynı zamanda 1 gol attı, 1 asist yaptı.

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