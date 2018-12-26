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Medya

Çağlar Cilara Halk TV'den ayrıldı

"Susmak ve köşeye çekilmek gerçek gazetecilere yakışmaz"

26 Aralık 2018 21:52

Uzun yıllar KRT TV'de program yapan ve eylül ayında Halk TV'ye transfer olan Çağlar Cilara, Twitter hesabından kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

 Özgür basının yok edildiğini buna rağmen gazetecilerin  tarihe geçecek işlere imza attığını söyleyen Çağlar Cilara, kanalla yollarının ayrıldığını şu mesajla duyurdu:

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