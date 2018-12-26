Çağlar Cilara Halk TV'den ayrıldı

Uzun yıllar KRT TV'de program yapan ve eylül ayında Halk TV'ye transfer olan Çağlar Cilara, Twitter hesabından kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

Özgür basının yok edildiğini buna rağmen gazetecilerin tarihe geçecek işlere imza attığını söyleyen Çağlar Cilara, kanalla yollarının ayrıldığını şu mesajla duyurdu: