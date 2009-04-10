Çağla'nın saçlarına şarkı

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, Clear'ın ‘Yumuşacık Saçlarımla Cesur ve Güzelim’ sloganıyla başlayan kampanya rol aldı.



Emre Altuğ, reklam filmiyle ilgili olarak; ‘Çağla’yla ilk karşılaştığımızda saçlarından çok etkilenmiştim. Böyle bir teklif gelince Çağla’yla birlikte rol olmaktan büyük keyif aldık. Ayrıca Metin Arolat’ın çektiği reklam filmi bana ilham verdi, Çağla’nın saçları için bir şarkı yazdım’ dedi. Çağla Şıkel ise şarkıyı henüz dinlemediğini, kendisi için sürpriz olduğunu ve toplantıda ilk kez öğrendiğini açıkladı.

