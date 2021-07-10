"Çağla Şıkel ve Kaan Yıldırım birlikte" iddiası!

Hadise ile ilişkisini bitiren oyuncu Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı iddia edildi.



Uzun süredir birlikte olan Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda ani bir kararla yollarını ayırdı. Yıldırım'ın ise ayrılık sonrası çıktığı Çeşme tatilinde Çağla Şıkel ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Gossippasta'nın aşk iddiasına göre, şimdilerde tatil için Çeşme'de olan Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, bir mekânda eğlendi.

Çağla Şıkel'in hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği konuşuldu.