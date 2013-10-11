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Çağla Şikel podyumda düştü

Hakan Akkaya'nın tasarımları Kuruçeşme Arena'da sergilendi. Defilede podyuma çıkan manken Çağla Şikel, ayağı takılarak yere düştü

11 Ekim 2013 14:50


İstanbul Fashion Week'te Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan Çağla Şikel küçük bir iş kazası yaşadı.

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Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul organizasyonunun üçüncü gününde Hakan Akkaya'nın tasarımları Kuruçeşme Arena'da sergilendi. Defile sırasında deyim yerindeyse küçük bir 'iş kazası' yaşandı. Hakan Akkaya'nın defilesinde podyuma çıkan manken Çağla Şikel , ayağı takılarak yere düştü. Kendini hemen toparlayan Şikel, anında yerden kalktı ve yürümeye devam etti. Defile sonrasında tasarımcı Hakan Akkaya ile birlikte podyuma gelen Şikel, izleyicileri selamlayarak 'her şey yolunda' mesajı verdi. Bu sırada Hakan Akkaya, Şikel'i kucağına aldı ve kameralara poz verdi.

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