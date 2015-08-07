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Çağla Şikel: Evet, atarlıyım hanımefendi!

Çağla Şikel, Instagram'da takipçileriyle fotoğraf polemiği yaşadı

07 Ağustos 2015 13:17

Eski manken Çağla Şıkel, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle başlayan tartışma sırasında kendisini agresiflikle eleştiren takipçisine "Atarlıyım hanımefendi, mutsuz insan sevmiyorum burada sadece sevenlerimle olmak istiyorum sizce sorun var mı? Mutsuz, kompleksli insanlarla yaşamak istemiyorum" dedi.

Posta'da yer alan habere göre, eski manken Çağla Şikel önceki sabah hiphopçı şapkasıyla çektiği selfiesinin altına “Günaydın, ben kaçar” yazdı.

Takipçilerinden biri “Çirkin” yazınca sunucu bu duruma tepki gösterdi. Takipçisinin adını etiketleyerek “Oysa ki baktım siz çok güzelsiniz” yazdı. Takipçi, özür diledi. Fakat diğer takipçiler Şikel'e tepki gösterdi.

İçlerinden biri, “Niye bu kadar atarlısınız. Bu halk her şeye rağmen sizi bağrına bastı biraz daha hoşgörülü olun yorumlara” dedi.

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Çağla da ona şöyle uzun bir mesaj yazdı:

“Ben tekim her şeyimle benim karakterimde başka biri var mı? Yok.. Sizden de yok. Her şeye rağmen derken?? Atarlıyım hanımefendi, mutsuz insan sevmiyorum burada sadece sevenlerimle olmak istiyorum sizce sorun var mı? Mutsuz, kompleksli insanlarla yaşamak istemiyorum..”

 

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