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Çağla Şıkel ağlayarak canlı yayını terk etti

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 7 yıllık süren evlilikliklerini geçtiğimiz günlerde bitirdi

20 Ocak 2015 15:14

Herşey Dahil programının yeni bölümüne konuk olan Kıvırcık Ali’nin çocukları Eren ve Ecemgül’ün söylediği türkü stüdyodakilere ve izleyicilerine oldukça duygusal anlar yaşattı. Son zamanlarda zor günler geçiren, geçtiğimiz günlerde boşanan Çağla Şıkel gözyaşlarını tutamadı ve kendisini iyi hissetmeyince canlı yayında stüdyoyu terk etti.

Şıkel ile Emre Altuğ 7 yıllık süren evlilikliklerinde yol ayrımına girdiklerini; 7 yıl boyunca büyük bir aşkla ve tarifi mümkün olmayan bir sevgiyle evliliklerini sürdürdüklerini ama artık anlaşarak ayrılmaya karar verdiklerini açıklamışlardı.

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