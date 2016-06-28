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Spor

Çağla Büyükakçay Wimbledon'a veda etti

Çağla Büyükakçay, Fransız Garcia karşısında set kazanamadı

28 Haziran 2016 21:34

Fransa Açık'ta ana tabloya kalarak grand slam'lerde teklerde mücadele eden ilk kadın sporcu olarak Türk tenis tarihine geçen 26 yaşındaki Çağla Büyükakçay, kariyerinin ilk Wimbledon maçında dünya klasmanının 32 numaralı ismi Fransız Garcia'ya 6-2 ve 6-3'lük setlerle mağlup oldu.

ntvspor'un haberine göre; ilk servislerin oyuna girmesinde Çağla Büyükakçay yüzde 68'lik bir oran yakalarken, Garcia ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 80 gibi bir orana ulaştı.

Garcia ikinci turda Fransız Pauline Parmantier ile Çek Katerina Siniakova maçının galibiyle eşleşecek.

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