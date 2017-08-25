T24 LogoT24 Logo
Spor

Çağla Büyükakçay ve Cem İlkel'den ABD Açık'a veda

ABD Açık'ta yoluna devam eden tek Türkiyeli sporcu, Başak Eraydın oldu

25 Ağustos 2017 14:02

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde de Cem İlkel elemelerin ikinci turunda organizasyona veda etti.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen organizasyonun tek kadınlar kategorisinde korta çıkan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvanın 18 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Naomi Broady ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen mücadelenin setlerini 7-5, 6-7 ve 6-4 kazanan Broady, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak yoluna devam etti. Çağla ise turnuvadan elendi.

Tek erkekler ikinci eleme turunda ise Cem İlkel, turnuvanın 31 numaralı seribaşı tenisçisi ABD'li Michael Mmoh'a 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Başak Eraydın'ın da elenmesinin ardından ABD Açık'ta yoluna devam eden tek milli tenisçi İpek Soylu ise üçüncü eleme turunda Büyük Britanyalı Katie Boulter ile karşılaşacak. (TRT Spor)

ETİKETLER

Çağla BüyükakçayCem İlkelABD AçıkUS Opentenisturnuvavedaelendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24