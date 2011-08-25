-Çağla Büyükakçay ikinci eleme turunda ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, ABD Açık Tenis Turnuvası'nın birinci eleme turunda, Rumen rakibi Madaline Gojnea'yı 2-0 yendi. Büyükakçay, 15 numaralı kortta oynanan maçta dünya sıralamasının 205 numarası olan rakibini, 1 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından 6-0 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti. Büyükakçay, ikinci eleme turunda dünya sıralamasının 128. numarası Lüksemburglu Mandy Minella ile karşılaşacak. Turnuva, 3 eleme turunun ardından ana tabloya kalan isimlerin belirlenmesiyle 29 Ağustos'ta başlayacak.