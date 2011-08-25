T24 LogoT24 Logo
Spor

Çağla Büyükakçay ikinci eleme turunda ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 02:11

-Çağla Büyükakçay ikinci eleme turunda ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türk tenisçi Çağla Büyükakçay, ABD Açık Tenis Turnuvası'nın birinci eleme turunda, Rumen rakibi Madaline Gojnea'yı 2-0 yendi. Büyükakçay, 15 numaralı kortta oynanan maçta dünya sıralamasının 205 numarası olan rakibini, 1 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından 6-0 ve 7-5'lik setlerle mağlup etti. Büyükakçay, ikinci eleme turunda dünya sıralamasının 128. numarası Lüksemburglu Mandy Minella ile karşılaşacak. Turnuva, 3 eleme turunun ardından ana tabloya kalan isimlerin belirlenmesiyle 29 Ağustos'ta başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24