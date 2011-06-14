-ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY ELEMELERİ GEÇEMEDİ LONDRA (A.A) - 14.06.2011 - Sezonun üçüncü ''Grand Slam''i olan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, eleme turlarındaki ilk maçında Taylandlı Tamarine Tanasugarn'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Büyükakçay, 2008 yılında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale çıkma başarısını gösteren 34 yaşındaki rakibine 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu. Dünya klasmanında 109'uncu sırada yer alan Taylandlı raket, elemelerdeki ikinci maçında Rus tenisçi Regina Kulikova ile karşılaşacak.