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Spor

Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık'ta ana tabloda

Genç tenisçi Avustralya Açık'ta daha önce ilk turda oynama şansı gösterememişti

10 Aralık 2016 11:57

Çağla Büyükakçay, teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablosunda mücadele edecek.

2016 sezonundaki dört grand slam turnuvasının üçünde ana tablo mücadelesi veren Çağla Büyükakçay, 2017 sezonunun ilk büyük organizasyonu Avustralya Açık'ta da ana tabloda raket sallayacak.

Ana tablo heyecanının 16-29 Ocak tarihleri arasında yaşanacağı turnuvanın katılımcı listesinde aralarında dünya 77 numarası Çağla Büyükakçay da olmak üzere toplam 108 sporcu bulunuyor.

Melbourne'de gerçekleşecek organizasyonda bir ilki yaşayacak Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık'ta en iyi derecesi 2013 ve 2015'te elemelerin final turu oldu.

Çağla Büyükakçay, yeni sezondaki ilk mücadelesini gelecek hafta Dubai'de yapacak.

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