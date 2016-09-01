Çağla Büyükakçay, ABD Açık’a veda etti

Kariyerinde ilk kez ABD Açık'ın ana tablosunda mücadele eden dünya sıralamasının 66 numarası Çağla Büyükakçay, Çek rakibi Petra Kvitova'ya 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sputnik'in haberine göre, ABD'nin New York kentindeki Arthur Ashe kortunda oynanan ikinci tur maçına, rakibi dünya sıralamasının 16. basamağındaki Kvitova karşısında servis kırarak başlayan Büyükakçay, 5-2 geri düştüğü ilk sette skoru 6-6'ya getirmeyi başardı ancak tie-break oyunuyla seti 7-6 kaybetti. İkinci sette 3-2 önde olan milli tenisçi, arka arkaya verdiği sayılarla seti 6-3 kaybederek, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

​Bu yıl Roland Garros'da 2. tura yükselerek ‘bir grand slam turnuvasında ana tablo maçına çıkan ve maç kazanan’ ilk Türk kadın tenisçi unvanını alan 26 yaşındaki Çağla Büyükakçay, Fransa Açık ve Wimbledon'dan sonra kariyerinin 3'üncü grand slam deneyimini yaşadı. Büyükakçay, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.