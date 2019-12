Çağın vampiri tehlike saçıyor

T24

Kentucky Üniversitesi ve Amerikan Ulusal Böcek İdaresi Derneği'nin birlikte önayak olduğu araştırma, tahta kurusu nüfusundaki patlamanın sadece ABD'de değil, küresel anlamda bir salgına dönüştüğünü gösteriyor.Yakın zaman içinde İngiltere'de de bu gözlemi doğrular nitelikte veriler yayımlandı.Londra merkezli Tropik Hastalıklar ve Hijyen Fakültesi'nin uzmanları tarafından yapılan araştırma, 2000 ila 2006 yılları arasında tahta kurusundan şikayetçi olanların sayısının her yıl ortalama yüzde 28,5 oranında artış gösterdiğine işaret ediyor.İngiltere'de kimi oteller özel yetiştirilmiş köpeklerin koku algısını kullanarak tahta kurusunun kökünü kazımaya uğraşıyor.ABD'de tahta kurusu sorunu en çok New York'ta kendini gösteriyor.Hiç uyumayan New York'ta hiç uyutmayan tahta kurularının istilasına uğrayan bazı iş yerleri, sinemalar ve dükkanlar kapatılmak zorunda kaldı.Lüks iç çamaşırı zinciri Victoria's Secret'ın dükkanlarından biri de kapanan yerler arasında.ABD'nin Çevre Koruma Dairesi, ''Acı verecek derecede kaşındıran, alerji dahil bir dizi sağlık sorununa yol açabilen tahta kurularının kaygı verici boyutta arttığı'' uyarısını yayınladı.New York eyalet hükükmetinin geçen hafta geçirdiği yeni yasa tahta kurusu probleminin ciddiyetini ortaya koyuyor.Yeni yasa uyarınca ev sahipleri kiraladıkları konutta son bir yıl içerisinde tahta kurusu istilası görülmüşse bunu bildirmekle yükümlü. Okulların da tahta kurusu sorunu boy gösterirse derhal velileri bilgilendirmesi yasal bir zorunluluk haline geliyor.Kentucky Üniversitesi'nden böcekbilimci Profesör Mike Potter, ''Bilimsel çevrelerde tahta kurusu nüfusundaki artışın son 10 yıldır gözlemlendiğini, ama toplum genelinde ciddi bir problem olarak farkına varılışının daha yeni olduğunu'' söylüyor.Akrabası pire gibi sıçrayamasa da, tahta kurusunu özel kılan başka bir yeteneği var.Bavulların içinde, yatakların arasında, divanların arkasında uzun süre kıpırdamadan saklı kalan tahta kurusu, yakınlarda hareketsiz yatan bir kişinin kan kokusunu aldı mı atağa geçiyor.Profesör Potter, ''Bizim neslimizde gelişmiş ülkelerin karşılaştığı en ciddi böcek sorunu bu'' diyor.Konuyla yakından ilgilenen İngiliz böcekbilimci Clive Boase, son tahta kurusu istilasına 2. Dünya Savaşı'nın hemen ertesi yıllarında tanık olduğumuzu anlatıyor.Clive Boase'e göre bu dönemde tahta kurusunu geri püskürtmekte başarılı olunduktan sonra sorunun tekrar boy göstermeyeceği yanılgısına düşüldü.İngiliz böcekbilimci, iklim değişikliğinin ve ulusararası seyahat trafiğindeki artışın da tahta kurularının yeniden hortlamasında rol oynadığını düşünüyor.Bunun yanısıra böcek öldürücü ilaçlara zaman içerisinde dayanıklılık geliştirmeleri de olası görülüyor.Ancak İngiltere Böcek Kontrol Derneği'nden Richard Mosley, ''Paniğe gerek yok'' diye uyarıyor.Tahta kuruları kan emmeyi sevse de, herhangi bir salgın hastalığın taşıyıcısı değiller.