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ÇAĞIN TÜRKER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Yumruklu saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı

04 Eylül 2018 20:41

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Yumruklu saldırıya uğradıktan sonra hayatını kaybeden mizah dergisi sahibi Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. 
Geçtiğimiz cumartesi günü Karaköy\'de bir balıkçıda uğradığı yumruklu saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağın Türker son yolculuğuna uğurlandı. Türker için Karacaahmet Şakirin Camiinde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Türker\'in cenazesine ailesi, iş arkadaşları ve sevenleri katıldı. Türker, kılınan namazın ardından Pendik Dolayoba mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin taşınması
-Genel ve detay


 

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