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Sağlık

Çağın hastalığı: Kanser

Bu dosyada, akciğer, kolon, meme, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık gibi sık görülen kanser türleri ile lenfomalar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz...

08 Temmuz 2008 03:00

Teşhis ve tedavisi, birçok uzmanlık dalının işbirliğini gerektiren ve erken tanıda büyük bir avantaj elde edilebilen kanser, gerek Türkiye gerekse dünyada, kalp ve damar hastalıklarının ardından en ölümcül hastalıklar grubunda yer alıyor.

Batı toplumlarında her yıl 250 - 350 kişiden biri kansere tutulurken, 60 yaş üzerindeki grupta bu oran 300 kişide 4-5 civarına yükseliyor. Türkiye'de kesin istatistikler bulunmamakla birlikte, vakaların bunun yarısı kadar olduğu tahmin ediliyor.

Erkekte akciğer, kadında meme

Türkiye'de en sık görülen kanserler erkeklerde akciğer, prostat, kalın barsak, rektum, mide ve pankreas; kadınlarda ise meme, akciğer, kalın barsak, rektum, rahim ağzı, rahim, mide ve pankreas kanserleri olarak sıralanıyor.

Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak noktalarda kontrolsüz olarak çoğalıp büyümelerinin sonucu oluşan habis (kötü huylu) hastalıklar grubudur. Normalde hücreler belli bir kontrol altında, ihtiyaca göre bölünerek çoğalırlar. Hücreler bir taraftan programlı ölüm ya da 'apoptoz' denen olay ile yok olurken, diğer taraftan da büyüme faktörlerinin etkisiyle çoğalır.

Prostat kanseri
Yumurtalık kanseri
Rahim ağzı kanseri
Rahim kanseri
Kolon kanseri
Meme kanseri
Akciğer kanseri



Büyüme faktörleri normalde DNA'daki çeşitli genlerin etkisiyle oluşan proteinlerdir. Bu genler mutasyona (değişime) uğrayarak hücrelerin aşırı büyümesine sebep olurlarsa, o zaman kanser oluşur ve bu genlere de 'onkogen' denir.

Önlem, tedaviden daha önemli

Kanserde belki tedaviden daha önemli olan husus kanserin önlenmesidir. Önlemede karsinojenik (kanser yapıcı) maddelerden uzak durmak, temiz ve sağlıklı yaşamak ve uygun bir diyet uygulamak gibi hususlara uyulması kanser sıklığını rahatça yarıya indirebilir. 

Bu dosyada, akciğer, kolon, meme, rahim, rahim ağzı ve yumurtalık gibi sık görülen kanser türleri ile lenfomalar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz...

(Kaynak: Tıbbi Onkoloji Derneği)

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