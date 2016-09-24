Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tarık Akan anısına burs programı başlatıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, aramızdan ayrılan usta sanatçı Tarık Akan'ın anısına "Tarık Akan Güzel Sanatlar Bursu" adıyla burs programı başlatacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada Akan'ın ailesinin çağrısının ardından cenazeye çelenk göndermek yerine ÇYDD'ye bağış yapan yurttaşlara teşekkür edildi. Genel Başkan Aysel Çelikel imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Üregül Ailesi,

Sevgili Tarık Akan’ımızı erkenden yitirmiş olmanın acısı, yüreğimizi dağladı.

Sanatçı kimliğiyle birlikte Atatürk Cumhuriyeti’nin, demokrasinin, insan haklarının yürekli savunucusu Tarık Akan, asla unutulmayacak!

Tarık Akan hayranları ve dostları, bu acılı gününüzde size çelenk göndermek yerine Derneğimize bağışta bulundular.

Derneğimiz, Tarık Akan’ın anısını yaşatmak ve yeni Tarık Akan’lar yetişmesine katkıda bulunmak için, bu bağışlarla “Tarık Akan Güzel Sanatlar Bursu” adıyla bir burs programı oluşturmaya karar verdi. 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılının ikinci döneminde başlayacak programla güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrencilerden çok yetenekli ve desteğe gereksinimi olan 10 öğrenciye burs verilecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi ve tüm şubelerimiz adına acınızı yürekten paylaşıyor, ailenize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Aysel Çelikel

ÇYDD Genel Başkanı"