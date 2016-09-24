T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tarık Akan anısına burs programı başlatıyor

"Tarık Akan Güzel Sanatlar Bursu" adıyla burs başlatılacağı duyuruldu

24 Eylül 2016 19:47

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, aramızdan ayrılan usta sanatçı Tarık Akan'ın anısına "Tarık Akan Güzel Sanatlar Bursu" adıyla burs programı başlatacağını duyurdu. 

Yapılan açıklamada Akan'ın ailesinin çağrısının ardından cenazeye çelenk göndermek yerine ÇYDD'ye bağış yapan yurttaşlara teşekkür edildi. Genel Başkan Aysel Çelikel imzasıyla yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Üregül Ailesi,

Sevgili Tarık Akan’ımızı erkenden yitirmiş olmanın acısı, yüreğimizi dağladı.

Sanatçı kimliğiyle birlikte Atatürk Cumhuriyeti’nin, demokrasinin, insan haklarının yürekli savunucusu Tarık Akan, asla unutulmayacak!

Tarık Akan hayranları ve dostları, bu acılı gününüzde size çelenk göndermek yerine  Derneğimize bağışta bulundular.

Derneğimiz, Tarık Akan’ın anısını yaşatmak ve yeni Tarık Akan’lar yetişmesine katkıda bulunmak için, bu bağışlarla “Tarık Akan Güzel Sanatlar Bursu” adıyla bir burs programı oluşturmaya karar verdi. 2016 – 2017 Eğitim - Öğretim Yılının ikinci döneminde başlayacak programla güzel sanatlar liselerinde okuyan öğrencilerden çok yetenekli ve desteğe gereksinimi olan 10 öğrenciye burs verilecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi ve tüm şubelerimiz adına acınızı yürekten paylaşıyor, ailenize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Aysel Çelikel

ÇYDD Genel Başkanı" 

ETİKETLER

ÇYDDTarık AkanTarık Akan Burs programı

İlgili Haberler

ÇYDD'den Cumhuriyet'in 'alternatif 23 Nisan resepsiyonu'na destek

Can Dündar, "Cumhuriyet gazetesi, o gün, aynı saatte, Meclis’e yakın bir noktada 23 Nisan resepsiyonu düzenleyecek" demişti

Ertuğrul Özkök: Hasan Karakaya için başsağlığı mesajı yayınlayan ordu, Tarık Akan'a çok mu gördü?

"Arayıp bildirdilerse eğer, bilmek istiyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24