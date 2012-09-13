Çağdaş Ulus ile Cihat Ablay KCK davasında tahliye oldu

15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul'da 3. KCK davası kapsamında tutuklu yargılanan Vatan gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus ile Cihat Ablay'ın tahliye edilmesine karar verdi.

KCK'nın 'basın komitesi'ne yönelik açılan ve 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu sanıklar Çağdaş Ulus ve Cihan Ablay tahliye edildi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi dün avukatların salonu terk etmesiyle gergin biten duruşmanın ardından aldığı ara kararlarda 36 tutuklu sanığın tutukluluk durumunun celse arasında değerlendireceğini belirtmişti.

Mahkeme bugün yaptığı değerlendirmede, tutuklu sanıklar Vatan Gazetesi muhabiri Çağdaş Ulus ve Cihan Ablay'ın suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi gözönüne alarak tahliyesine karar verdi.